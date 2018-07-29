أسعار العلاج في المستشفيات النموذجية ضمن «التأمين الصحي الشامل»

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ، في محافظة بورسعيد ، حيث يقدم المشروع الجديد حزمة من الخدمات للمواطن المصري ، بينها القضاء على قوائم الانتظار للمرضى في الجراحات ، والتدخلات الطبية الحرجة ، خلال 6 أشهر ، فضلا عن إطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية ، وذلك بإجمالي 47 مستشفى في محافظات الجمهورية كافة ، والتي تتبع وزارة الصحة والسكان ، والمستشفيات الجامعية.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، تسعيرة الكشف والعلاج في المستشفيات النموذجية ، وعددها 48 مستشفى ، من المقرر تطويرها بـ6.1 مليار جنيه في الفترة المقبلة.

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1.المريض غير القادر المحول من وحدة صحية ، ضمن برنامج «تكافل وكرامة» ، يتلقى العلاج مجانا.

2. المريض غير المحول من وحدة للرعاية الأولية ، يسدد رسما بقيمة قدره 10 جنيهات.

3. المرضى القادرين المحولين من وحدة صحية ، يسددون رسمت بقيمة 20 جنيها.

4. المريض القادر غير المحول من وحدة صحية ، يسدد رسما بقيمة 50 جنيها.