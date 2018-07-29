6 شائعات نفتها الحكومة خلال أسبوع.. تعرف عليها

Advertisements

رصدت الحكومة المصرية ، عن طريق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء المصري ، عددا من الشائعات خلال الأسبوع الماضي ، مصدرها أخبار مجهولة المصدر ، نُشرت على بعض المواقع الإخبارية ، وصفحات التواصل الاجتماعي ، وتسببت في كثير من البلبلة بين الشارع المصري ، الذي تساءل عن مدى صحتها ، وعن الكيفية التي انتشرت بها هذه الشائعات ، خلال هذا الوقت القصير.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، تعامل مع هذه الشائعات ، حيث أصدر بيانا رسميا ، للرد وتوضيح الحقائق بشأن الشائعات ، التي انتشرت خلال الـ6 أيام الماضية ، في الفترة من 20 حتى 26 يوليو من العام الحالي 2018.

Advertisements

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، 6 شائعات نفتها الحكومة المصرية شكلا وموضوعا ، وهي كالتالي:

1. تخفيض الحكومة سن المعاش لـ50 سنة بدلا من 60 سنة.

2. تحقيق هيئة قناة السويس ، مع موانئ دبى في السخنة ، بشأن تأخير الإفراج الجمركي عن الشحنات.

3. تداول وثيقة تفيد بفتح المملكة المتحدة ، باب الهجرة أمام نساء مصر ، اللواتي يتعرضن للعنف والاضطهاد.

4. تأجيل إنهاء مشروع كهربة إشارات خط (القاهرة – الإسكندرية) لمدة عام.

5. تحول ربع السلطان قايتباي ، إلى مجمع للقمامة والمخلفات.

6. انتشار حمى الـ3 أيام ، بين الحيوانات والمواشي ، في محافظة أسيوط.