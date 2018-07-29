«قطار أسوان» يطيح برئيس هيئة سكك حديد مصر

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أقال وزير النقل والمواصلات ، المهندس هشام عرفات ، اليوم الأحد ، رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر ، المهندس سيد سالم ، وكلف المهندس محمد رسلان ، بالقيام بالأعمال مكانه.

وجاء قرار المهندس هشام عرفات ، في أعقاب وقوع حادث سقوط جرار ، وخروج بعض العربات من القطار رقم 982 مكيف (القاهرة – أسوان) عن القضبان ، صباح اليوم الأحد .

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والحادث هو الثاني من نوعه خلال شهر يوليو الحالي ، بعد سقوط 3 عربات من القطار رقم 986 مكيف (القاهرة – قنا) في حوش محطة المرازيق ، خط (القاهرة – السد العالي).