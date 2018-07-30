ذبح الأضاحي في الشارع يعرضك للغرامة.. تعرف على التفاصيل

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أعلنت محافظة القاهرة عن قرارها بمنع ذبح الأضاحي في شوارع القاهرة، وقررت فرض غرامة لمن يخالف ذلك القرار، وتصل قيمة الغرامة إلى خمسة آلاف جنيه مصري.

وقد أوضحت محافظة القاهرة أن ذلك القرار يأتي في إطار حرصها على الحفاظ على المنظر الحضاري إلى جانب حرصها الشديد على صحة المواطنين، ويأتي ذلك القرار مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1439 هـ.

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وقد أطلقت محافظة القاهرة تحذير إلى جموع المواطنين بعد ذبح الأضاحي في الشوارع، وقد نبهت المحافظة بوجود أماكن عديد من أجل ذبح الأضاحي في إطار حرص المحافظة للحفاظ على الصحة العامة والحفاظ على نظافة الشوارع والمظهر الجمالي لها، وعدم “تلوث البيئة”.

رئيس حي الساحل يشدد بالتزامه لقرار المحافظ

وقد أطلق الدكتور مجدي شريف رئيس حي الساحل تحذير إلى جموع الجزارين والمواطنين قبيل فترة العيد الأضحى المبارك بعدم ذبح الأضاحي في الشوارع أو إقامة شوادر للذبح في الشوارع.

وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار العمل على تنفيذ القرار الصادر عن محافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد، وقد منع رئيس حي الساحل “ذبح الأضاحي في الشوارع، وأمام المحلات”، كما شدد على ضرورة الالتزام بالقرار الصادر من محافظ القاهرة.

وقد نبه رئيس حي الساحل أن المخالفين لذلك القرار سوف يتم توقيع غرامة عليها تقدر بحوالي خمسة آلاف جنيه مصري قائلاً “أنه تم تخصيص مجازر لذبح الأضاحي وتم تزويدها بالتجهيزات اللازمة”.

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