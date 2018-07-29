السيسي: مفيش إصلاح من غير أعباء

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن إصلاح المنظومة العلاجية في مصر ، يتطلب توفير مبالغ ضخمة ، وهو الأمر الذي يلزم معه ، تكاتف مؤسسات الدولة كافة ، للمساهمة في تحسين المنظومة العلاجية ، ومن بين هذه المؤسسات ، صندوق «تحيا مصر» ، و«صندوق الزكاة المصري».

وخلال كلمته في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، الذي تستضيفه جامعة القاهرة ، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن أي نظام تنموي ، سواء كان تأمين صحي ، أو استثمارات ، أو تحسين منظومة التعليم ، وغير ذلك ، لن ينجح من دون استقرار وأمن ، حيث إن عدم وجودهما ، يهدم كل شيء.

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وأضاف السيسي ، قائلا إن دولا مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا ، لم تتعرض في تاريخها المعاصر ، لحالة من عدم الاستقرار العميق ، الذي يؤثر على تنفيذ خطط التنمية والتقدم ، متابعا: «حبي للبلد يدفعني لاستكمال مسيرة الإصلاح ، بحب بلدي جدا لكن الحب مش كلام».

وزاد الرئيس في كلمته ، قائلا إن خدمة الدين ، بلغت 542 مليار جنيه كفائدة على إجمالي الدين ، لافتا إلى أن هذا المبلغ ضخم ، ويؤثر سلبا على خطط التنمية المراد تنفيذها.

واستطرد السيسي في كلمته ، أن الدولة مستمرة في خطتها لتنظيم الإصلاح الاقتصادي ، وأن أي إصلاح في أي مجال لن ينجح ، من دون تحمل أعبائه ، موضحا أن منظومة التأمين الصحي ، التي يبدأ إطلاقها في محافظات القناة وشمال وجنوب سيناء ، سوف تعطي بيانات دقيقة لمعدلات النجاح المتوقعة للمنظومة ككل ، حال تنفيذها بدقة ، ووتعميمها على سائر المحافظات.

والمؤتمر يحضره المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، فضلا عن وزراء ، ونواب في البرلمان ، وكبار قيادات الدولة ، وأكثر من 3 آلاف من شباب الجامعات ، والشخصيات العامة ، وأوائل الثانوية العامة ، وممثلين عن محافظات الجمهورية كافة.

وتشهد جلسات المؤتمر على مدار يومين ، أبرز القضايا والموضوعات الملحة ، المطروحة على أجندة الدولة المصرية ، حيث يشهد اليوم الأول من المؤتمر ، جلستي «استراتيجية بناء الإنسان المصري» و«استراتيجية تطوير التعليم» ، حيث تناقش الجلسة الأولى ، جهود الدولة في القطاعات المختلفة في هذا الشأن ، وعرضا لرؤية الشباب ، لكيفية بناء الإنسان المصري ، مجتمعيا وثقافيا وصحيا ورياضيا وتعليميا.

وتتضمن جلسة «استراتيجية تطوير التعليم» ، شرحا لرؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة ، فضلا عن التحديات التي تواجه مصر ، وسبُل تحقيق هذه الاستراتيجية ، وانعكاسها على الأسرة والمجتمع ، بينما يشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، مناقشة سبل تطوير منظومة التأمين الصحي ، والتعرف على المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وفي ختام جلسات المؤتمر ، تأتي مبادرة «اسأل الرئيس» ، التي تشهد حضورا فعالا وقويا للشباب ، خاصة شباب الجامعات المصرية ، حيث تركز الجلسة على أسئلتهم وأطروحاتهم ، التي تعكس مدى إدراكهم للواقع ، وإلمامهم بالمتغيرات والأحداث المهمة ، داخليا وإقليميا ودوليا ، كما يتخلل المؤتمر ، عروضا تقديمية مختلفة ، وعروض فنية يقدمها الشباب ، ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ختام المؤتمر ، بعض النماذج المتميزة من شباب الجامعات.