الضريبة العقارية 2018: من المسؤول عن دفعها وعقارات معفية من الضريبة ورابط الاستعلام

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الضريبة العقارية 2018، حيث أعلنت مصلحة الضرائب العقارية عن بدء “حساب الضريبة العقارية لعام 2018″، وكذلك العمل على تطبيق “قانون الضريبة العقارية رقم 196 لعام 2008″، ويعد هذا القانون هو الخاص بالضرائب على العقارات المبنية، وتطبيق “القانون رقم 154 لعام 2002، والخاص باستمرار العمل بالتقدير العام للقيمة الإيجارية المتخذة لحساب الضريبة حتى تاريخ الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لعام 2010”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن القرار الجمهورية الصادر تحت رقم مائة وسبعة عشر لعام 2014 سوف يتم تطبيقه خلال الوقت الراهن، كما أن تلك الضريبة كان يتم تحصيلها خلال الفترة السابقة تحت مسمى “العوائد”، وقد تم نشر “الجريدة الرسمية” في عددها الصادر برقم خمسة وعشرين مكرر “ج” في تاريخ الثالث والعشرين من شهر يوليو السابق لعام 2018 حيث صدر القانون الحالي للعمل به والخاص “بالعقارات المبنية”.

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وقد أوضحت مصلحة الضرائب العقارية أن قيام المواطنين بسداد الضريبة العقارية المستحقة وذلك منذ سنة 2013 وحتى الوقت الراهن دون توقيع أي غرامات تأخير إذا ما تم تسدد الضريبة في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر أغسطس القادم لعام 2018.

وقد تم الإعلان في وقت سابق أن أقصى موعد لتسديد الضرائب العقارية المستحقة سوف تكون الخامس عشر من شهر يوليو السابق لعام 2018، وتم مد فترة السماح إلى الخامس عشر من شهر أغسطس القادم من أجل العمل على توفيق الأوضاع بين ملاك العقارات وبين مصلحة الضرائب العقارية.

الضريبة العقارية 2018

وقد أعلنت مصلحة الضرائب العقارية تيسيراً على جموع المواطنين رابط إلكتروني من أجل الاستعلام عن الضريبة العقارية، ومعرفة القيمة المستحقة على العقارات التي يمتلكونها.

طريقة الاستعلام عن الضريبة العقارية

تسجيل الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن الضريبة العقارية.

كتابة جميع البيانات المطلوبة وهي:

المحافظة.

المدينة/ المركز.

المنطقة.

العنوان بالكامل.

اسم مالك الوحدة.

الرقم القومي.

رقم تليفون المحمول.

البريد الإلكتروني.

وتحديد مربع الاختيار في الصورة المتواجدة أسفل الرابط.

وسوف يتم الرد عبر البريد الإلكتروني أو عبر رسالة ببيان يظهر فيه قيمة حساب الضريبة العقارية لعام 2018 المستحقة منذ تطبيق قانون عام 2013.

كما أعلنت مصلحة الضرائب عن رقم للاتصالات على الخط الساخن وهو كالتالي “0235317323”، من أجل تلقي جميع استفسارات المواطنين بخصوص الضريبة العقارية من تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى تمام الساعة التاسعة مساءً.

كيفية حساب الضريبة العقارية

تحسب نسبة الضريبة العقارية المستحقة على المباني بنسبة عشرة في المئة من قيمة الإيجارات السنوية والتي تختلف باختلاف نسبة الخصم مقابل المصروفات، عما إذا كانت الوحدة بغرض تجاري أو بغرض سكني، وهناك إعفاءات وهي كالتالي:

الوحدة لغرض سكني يكون حد الإعفاء بها حوالي أربعة وعشرين ألف جنيه سنوياً، وسعر الضريبة الموحدة بنسبة عشرة في المئة، بعد أن يتم خصم نسبة ثلاثين في المئة من مصاريف السكن.

الوحدة لغرض تجاري أو غرض غير سكني فتعفى الوحدة التي تقل صافي قيمتها الايجارية عن 1200 جنيه، وما زاد على ذلك يتم خصم اثنين وثلاثين في المئة من مصروفات ثم يم حسب نسبة عشرة في المئة.

معلومات عن الضريبة العقارية الجديدة

المكلف بأداء الضريبة العقارية هو “مالك العقار”، وكذلك كل من له حق عيني على العقار سواء بالانتفاع أو الاستغلال.

هناك عقارات غير خاضعة للضريبة العقارية، لكونها مخصصة للنفع العام، وكذلك مخصصة لإقامة الشعائر الدينية، أو تعليم الدين.

لا تخضع للضريبة العقارية مباني الأحواش والجبانات.

تعفى من الضريبة العقارية الخاصة لقانون إيجار الأماكن القديمة.

المكلف بتقديم الإقرار الضريبي هو المكلف بأداء الضريبة.

المستأجر غير ملزم بتقديم الإقرار حيث أنه غير مالك للعقار.

المسؤول عن سداد الضريبة

قد أكد القانون على أن مالك العقار أو من له حق عيني بالانتفاع أو الاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقار، أي أن المستأجر غير مكلف بأداء الضريبة، ولا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه، وذلك في حالة رفض مالك العقار سداد قيمة الضريبة المستحقة، وبعد إخطار من مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وفي تلك الحالة “لا يجوز لمالك العقار الرجوع إلى المستأجر لطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة”.

العقارات الخاضعة للضريبة

تسري الضريبة العقارية على جميع العقارات المقامة على أراضي جمهورية مصر العربية عدا العقارات الغير خاضعة للضريبة، سواء كانت تلك العقارات مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة العقارية بنفسه، أو سواء كانت تامة أو مشغلة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، وبالتالي تخضع للضريبة العقارية الفيلات المبنية، أو العمارات السكنية، أو العوامات أو الشاليهات أياً كان موقعها الجغرافي.

تفرض الضريبة العقارية على الأراضي الفضاء المستغلة “جراجات، مشاتل، مؤجرة وغيرها”، ويتم رفع الضريبة في حال فضاء الأرض وأصبحت غير مستغلة.

تخضع للضريبة العقارية أيضا التركيبات المقامة على وجهات وأسطح العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.

العقارات التامة وغير مشغولة

في حالة إذا تم اقامة المبنى وأصبح تام من حيث البناء فإنه سوف يخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى أن ظل المبنى غير مأهول بالسكان أو غير مشغول، حيث أن القانون لم يعالج حالات خلو المباني، حيث لم ينص القانون على رفع الضريبة على الوحدات العقارية الخالية.

مصاريف الصيانة التي يتم استبعادها من الضريبة العقارية

يتم استبعاد قيمة ثلاثين في المئة مقابل مصاريف الصيانة على المباني السكنية، مقابل نسبة اثنين وثلاثين في المئة من تلك المصاريف للمباني الغير سكنية.

الجهات المسؤولة عن القيمة الايجارية للعقارات

تتولى تلك المهمة لجان الحصر والتقدير، ويتم تشكيل تلك اللجان تحت رئاسة مندوب عن “مصلحة الضرائب العقارية”، ويعد دور تلك اللجان محدد وهو التأثير على القيمة الإيجارية، حيث أن التقدير يتم تحديده بعد أن يتم وضع بيانات إقرار الممول الذي يحررها بنفسه، وكذلك حصر البيانات الذي تم بمعرفة اللجان في النماذج الرياضية المعدة بهدف التقدير داخل الحواسب التي تخرج نتائجها والتي تمثل الواقع بنسبة كبيرة.

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