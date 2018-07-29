السيسي عن «علاج المرضى»: «لو خيروني بينهم وبين الأكل هختارهم»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن علاج نحو 9 آلاف مريض ، من أصل 12 ألفا على قوائم انتظار المرضى ، كلّف الدولة ما يقرب من مليار جنيه ، متابعا: «لو خيروني بين الأكل وعلاج المرضى ، هختار علاج المرضى».

وأضاف السيسي ، خلال مداخلته للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، الذي تستضيفه جامعة القاهرة: «اسمحوا لي أن انتهز الفرصة لأقول أمرا ، من سمعتموهم في الفيلم الوثائقي هم 9 آلاف من أصل 12 ألف مريض ، ومثل ما قالت الدكتورة هالة علاجهم اتكلف مليار جنيه ، ما يعني أن كل حالة من هذه الحالات ، تكلفت في المتوسط 100 ألف جنيه».

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وتابع الرئيس ، «القصة التي أكررها ، أن الخدمة التي قد تُقدم داخل مستشفيات وزارة الصحة ، أو داخل أي مستشفى أخرى ، حتى لو كانت أفضل مستشفى خاصة ، المهم من الذي يسدد التكلفة؟ ، و من الذي يتحمل الـ100 ألف جنيه؟».

وأكد السيسي خلال كلمته ، أن الفكرة ليست في أن الرئيس حلّ المسألة ، فالمسائل تُحل ، لكن نحن نرغب في أن تعلموا أن حلها يستلزم قدرات وإمكانيات ، وفي حال خيروني بين الأكل أو علاج المرضى ، سوف اختار علاج المرضى.

والمؤتمر يحضره المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، فضلا عن وزراء ، ونواب في البرلمان ، وكبار قيادات الدولة ، وأكثر من 3 آلاف من شباب الجامعات ، والشخصيات العامة ، وأوائل الثانوية العامة ، وممثلين عن محافظات الجمهورية كافة.

وتشهد جلسات المؤتمر على مدار يومين ، أبرز القضايا والموضوعات الملحة ، المطروحة على أجندة الدولة المصرية ، حيث يشهد اليوم الأول من المؤتمر ، جلستي «استراتيجية بناء الإنسان المصري» و«استراتيجية تطوير التعليم» ، حيث تناقش الجلسة الأولى ، جهود الدولة في القطاعات المختلفة في هذا الشأن ، وعرضا لرؤية الشباب ، لكيفية بناء الإنسان المصري ، مجتمعيا وثقافيا وصحيا ورياضيا وتعليميا.

وتتضمن جلسة «استراتيجية تطوير التعليم» ، شرحا لرؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة ، فضلا عن التحديات التي تواجه مصر ، وسبُل تحقيق هذه الاستراتيجية ، وانعكاسها على الأسرة والمجتمع ، بينما يشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، مناقشة سبل تطوير منظومة التأمين الصحي ، والتعرف على المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وفي ختام جلسات المؤتمر ، تأتي مبادرة «اسأل الرئيس» ، التي تشهد حضورا فعالا وقويا للشباب ، خاصة شباب الجامعات المصرية ، حيث تركز الجلسة على أسئلتهم وأطروحاتهم ، التي تعكس مدى إدراكهم للواقع ، وإلمامهم بالمتغيرات والأحداث المهمة ، داخليا وإقليميا ودوليا ، كما يتخلل المؤتمر ، عروضا تقديمية مختلفة ، وعروض فنية يقدمها الشباب ، ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ختام المؤتمر ، بعض النماذج المتميزة من شباب الجامعات.