طلب إحاطة عاجل حول خلو المستشفيات من مصل السعار

Advertisements

تقدم نائب بمحافظة أسيوط النائب “تادرس قلدس” بطلب إحاطة عاجل حول “مخاطر انتشار الكلاب الضالة في شوارع عديدة في محافظات جمهورية مصر العربية، ونقل مرض السعار إلى الإنسان في ظل عدم وجود مصل العلاج في معظم مستشفيات جمهورية مصر العربية”.

وقد أعلن البرلماني خلال بيان صحفي له اليوم الموافق الأحد التاسع والعشرين من شهر يوليو الجاري لعام 2018 قائلاً “أن وجود حوالي خمسة عشر مليون كلب ضال بجميع الشوارع والميادين في محافظات جمهورية مصر العربية يعد خطر كبير على حياة المواطنين، وذلك بسبب تخلي الحكومة المصرية عن دورها الحيوي في الحفاظ على البيئة”.

Advertisements

وأضاف “أن نشر عربات جمع الحيوانات من الشوارع، إلى جانب انتشار القمامة التي تساعد على زيادة أعداد الكلاب في الشوارع بجميع المحافظات المصرية”، وأكد “أن كثيراً من المواطنين الذين يتعرضون إلى عضة الكلاب المسعورة لا يجدون مصل علاج السعار في العديد من المستشفيات”.

وأكد قائلاً “عدم وجود مصل علاج السعار في المستشفيات يجعل كثير من المواطنين ينتقلون من مستشفى إلى أخرى بحثاً عن المصل إلى أن يصابوا بمرض السعار بسبب الإهمال في علاج العضة”.

وطالب البرلمان تادرس قلدس بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الطب البيطري والشرطة المصرية من أجل تطعيم كلاب الشوارع، ومحاولة جمع تلك الكلاب.

وطالب البرلمان من الحكومة المصرية أن تقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والعمل على وضع خطة واضحة ومحددة بوقت زمني من أجل التغلب على ظاهرة الكلاب الضالة في الشوارع.

وقد أشار البرلماني “أن بعض الدول قد نجحت في التخلص من مرض سعار الكلاب، بعد الاعتماد على استراتيجية التطعيم الجمعي لكلاب الشوارع مثلما فعلت التشيك، وفرنسا”.

أقرا المزيد أسماء المستشفيات النموذجية التي أعلنتها الحكومة.