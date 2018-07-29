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إرشادات ونصائح من “الصحة” للحجاج المصابين بالأمراض المزمنة، حيث أعلنت إدارة الأمراض المزمنة بوزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الإرشادات والنصائح إلى المرضى المصابين “بالأمراض المزمنة” أثناء تأديتهم لمناسك الحج لعام 1439 هـ.

إرشادات ونصائح من الصحة للحجاج المصابين بأمراض مزمنة

وقد قامت وزارة الصحة والسكان بتقديم مجموعة من الإرشادات والنصائح لمرضى السكر المشاركين في موسم الحج للعام الحالي، وأضافت الوزارة أن مرضى السكر نوعين:

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انخفاض السكر بالدم، وأعراضه:

الرعشة.

زيادة التعرق.

الغثيان.

الشعور بالجوع مع دوخة.

خفقات بالقلب.

شحوب بالوجه مع تشنجات.

النوع الثاني ارتفاع السكر، وأعراضه:

زيادة التبول.

التنميل بالأطراف.

الشعور بالحكة.

الإجهاد والتعب.

الشعور بالعطش.

من الإرشاد والنصائح التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان للحجاج المصابين بالأمراض المزمنة:

ضرورة الاحتفاظ بالأدوية الخاصة، وجهاز قياس السكر.

الاحتفاظ بعصائر طازجة غنية بالسكر في حالة التعرض لهبوط.

الحرص على تناول كميات كبيرة من المياه.

زيادة طبيب البعثة عن الشعور بدوخة أو تعرض شديد، أو زغللة في العين.

الاحتفاظ بالانسولين في مكان بارد “كولمان ثلج”.

إرشادات عامة للحجاج

زيارة الطبيب المعالج قبل السفر لإداء مناسك الحج للتأكد من قدرة الشخص على الحج، وإجراء أي تعديل في خطة العلاج.

الاحتفاظ بالأدوية في حقيبة حتى لا ينقطع الحاج عن العلاج خلال فترة الحج، مع مراعاة حفظ الأدوية بعيداً عن الحرارة والرطوبة.

للحاج الذي يعاني من مرض السكر ينبغي أن تحتوي حقيبة الحاج على جهاز قياس السكر بالدم.

حمل تقرير مفصل عن بيانات الشخص الحاج المصاب، يتضمن تفاصيل عن حالته المرضية مع إخبار المرافقين بها.

تناول طعام متوازن ومناسب، مع شرب مياه نظيفة من مصدر موثوق، وعصائر طازجة مع الإكثار من تناول الفواكه والخضروات الطازجة.

طهي الطعام بطريقة جيدة، مع الابتعاد عن تناول المأكولات المحفوظة والمخزنة.

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