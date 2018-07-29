يصفه البعض بـ«الرجل القوي».. 7 معلومات عن رئيس هيئة سكك حديد مصر الجديد

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أقال وزير النقل والمواصلات ، المهندس هشام عرفات. اليوم الأحد ، رئيس هيئة سكك حديد مصر ، المهندس محمد سالم ، وأصدر قرارا آخر ، بتعيين المهندس أشرف رسلان ، رئيسا لمجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر.

وجاء قرار المهندس هشام عرفات ، في أعقاب وقوع حادث سقوط جرار ، وخروج بعض العربات من القطار رقم 982 مكيف (القاهرة – أسوان) عن القضبان ، صباح اليوم الأحد.

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ويقدم موقع «مصر 365» ، 7 معلومات عن رئيس هيئة سكك حديد مصر الجديد ، وهي كالتالي:

1. ولد المهندس أشرف رسلان في العام 1963 ، في محافظة المنوفية.

2. حصل على بكالوريوس هندسة القوى الميكانيكية ، في العام 1986 من جامعة المنوفية ، بتقدير عام «جيد جدا مع مرتبة الشرف».

3. حصل على دبلوم سياسات وتخطيط إدارة النقل ، في العام 2005 ، من المعهد القومي للنقل ، بتقدير عام «امتياز».

4. يصفه البعض بأنه «الرجل القوي» ، الذي قد يعيد الانضباط إلى سكك حديد مصر.

5. حصل على 20 دورة تدريبية ، كان أبرزها: «الدورة الأساسية في علم إدارة الأزمات من المعهد القومي للنقل ، برنامج السلامة والصحة المهنية ، إدارة الموارد البشرية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، دورة القادة الحكوميين في القرية الذكية في وزارة التنمية الإدارية ، دورة حلقات الوحدات المتحركة من إيطاليا ، ذورة لغة إنجليزية في معهد القوات المسلحة للغات ، ودورة إدارة المخاطر في المركز القومي للبحوث».

6. حصل على دورات من خارج مصر ، وهي: «دورة تخطيط نظام التشغيل والصيانة للسكك الحديدية الحضرية في منظمة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) ، دورة تخطيط وتصميم الإدارة الهندسية للسكك الحديدية للدول الإفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية في وزارة التجارة الصينية ، دورة نظم السلامة في السكك الحديدية من الاتحاد الأوروبي ، وتحديدا في بروكسل عاصمة بلجيكا».

7. شغل رسلان عدة مناصب ، وهي: «رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل ، منتدب نائب رئيس مجلس الإدارة للبنية الأساسية ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية ERETRAC ، وكان آخر مناصبه منتدب نائب رئيس مجلس الإدارة للمسافات الطويلة والقصيرة».