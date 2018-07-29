السيسي: «إحنا شغالين عشان نوصل لمستحقي الدعم من غير ما يطلبوا»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة ، سوف يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة حال تطبيقه ، كما يهدف إلى ميكنة جميع الخدمات في الدولة ، بهدف نقل مصر إلى المكان الحقيقي الذي تستحقه.

وخلال جلسة «المشروع القومي للبنية المعلوماتية» ، في اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السادس للشباب في جامعة القاهرة ، أضاف الرئيس ، أن الدولة تسعى للوصول إلى القرى الأكثر فقرا ، في محافظات مصر كافة ، فضلا عن مساعدة المحتاجين ومستحقي الدعم ، من خلال البيانات وقواعد المعلومات الجديدة.

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وأكد السيسي ، أن الإجراءات التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي ، تساعد في الوصول إلى المواطنين المستحقين ، دون أن يطلبوا الحصول على الدعم.

وخلال فعاليات الجلسة ، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، هيئة الرقابة الإدارية ، ببيانات 100 أسرة فقيرة في محافظة الفيوم ، عرضت خلال الجلسة ، حيث تقدموا للدولة للحصول على دعم معاش »تكافل وكرامة» ، لكن الشروط لم تنطبق عليهم.

وطالب السيسي كذلك ، بالانتهاء من المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية ، والمشروع القومي ، وميكنة محافظات الجمهورية كافة ، خلال 4 سنوات. وليس محافظة بورسعيد فقط خلال العام الحالي ، معربا عن استعداده لتوفير التمويل اللازم والدعم ، للانتهاء من جميع المشروعات ، وتوفير البيانات الدقيقة والشفافية ، لتعود الفائدة على المواطن المصري.

ولفت الرئيس ، إلى أهمية الوصول إلى المواطن الذي يحتاج الدعم ، في محافظات الجمهورية كافة ، متابعا: «كفاية نقول للمواطن أنا شايفك حتى لو ماأخدتش دعم».

ودعا السيسي ، وزارة التضامن الاجتماعي ، بالتعاون من جميع الجمعيات والمنظمات الخيرية والأهلية ، لمساعدة الدولة لدعم تلك الأسر ، التي لا تنطبق عليهم الشروط ، التي وضعت للحصول على الدعم المالي ، خاصة المشروعات الخاصة بالمرأة المعيلة والتشغيل».

والمؤتمر يحضره المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، فضلا عن وزراء ، ونواب في البرلمان ، وكبار قيادات الدولة ، وأكثر من 3 آلاف من شباب الجامعات ، والشخصيات العامة ، وأوائل الثانوية العامة ، وممثلين عن محافظات الجمهورية كافة.

وتشهد جلسات المؤتمر على مدار يومين ، أبرز القضايا والموضوعات الملحة ، المطروحة على أجندة الدولة المصرية ، حيث يشهد اليوم الأول من المؤتمر ، جلستي «استراتيجية بناء الإنسان المصري» و«استراتيجية تطوير التعليم» ، حيث تناقش الجلسة الأولى ، جهود الدولة في القطاعات المختلفة في هذا الشأن ، وعرضا لرؤية الشباب ، لكيفية بناء الإنسان المصري ، مجتمعيا وثقافيا وصحيا ورياضيا وتعليميا.

وتتضمن جلسة «استراتيجية تطوير التعليم» ، شرحا لرؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة ، فضلا عن التحديات التي تواجه مصر ، وسبُل تحقيق هذه الاستراتيجية ، وانعكاسها على الأسرة والمجتمع ، بينما يشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، مناقشة سبل تطوير منظومة التأمين الصحي ، والتعرف على المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وفي ختام جلسات المؤتمر ، تأتي مبادرة «اسأل الرئيس» ، التي تشهد حضورا فعالا وقويا للشباب ، خاصة شباب الجامعات المصرية ، حيث تركز الجلسة على أسئلتهم وأطروحاتهم ، التي تعكس مدى إدراكهم للواقع ، وإلمامهم بالمتغيرات والأحداث المهمة ، داخليا وإقليميا ودوليا ، كما يتخلل المؤتمر ، عروضا تقديمية مختلفة ، وعروض فنية يقدمها الشباب ، ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ختام المؤتمر ، بعض النماذج المتميزة من شباب الجامعات.