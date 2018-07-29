السيسي عن «رقصة الكيكي»: «يا باشمهندس طارق زود البنزين متقلقش»

داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الحضور من الشباب في المؤتمر الوطني السادس للشباب ، الذي تستضيفه جامعة القاهرة ، في جلسة «اسأل الرئيس» ، قائلا: «إنتوا قاعدين تعملوا كيكي وبيكي ، وتقولوا تعالوا نعمل واحد كيكي وكده ، يا باشمهندس طارق زود البنزين متقلقش».
والمؤتمر يحضره المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، فضلا عن وزراء ، ونواب في البرلمان ، وكبار قيادات الدولة ، وأكثر من 3 آلاف من شباب الجامعات ، والشخصيات العامة ، وأوائل الثانوية العامة ، وممثلين عن محافظات الجمهورية كافة.
وتشهد جلسات المؤتمر على مدار يومين ، أبرز القضايا والموضوعات الملحة ، المطروحة على أجندة الدولة المصرية ، حيث يشهد اليوم الأول من المؤتمر ، جلستي «استراتيجية بناء الإنسان المصري» و«استراتيجية تطوير التعليم» ، حيث تناقش الجلسة الأولى ، جهود الدولة في القطاعات المختلفة في هذا الشأن ، وعرضا لرؤية الشباب ، لكيفية بناء الإنسان المصري ، مجتمعيا وثقافيا وصحيا ورياضيا وتعليميا.
كما يشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، مناقشة سبل تطوير منظومة التأمين الصحي ، والتعرف على المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية.
وفي ختام جلسات المؤتمر ، تأتي مبادرة «اسأل الرئيس» ، التي تشهد حضورا فعالا وقويا للشباب ، خاصة شباب الجامعات المصرية ، حيث تركز الجلسة على أسئلتهم وأطروحاتهم ، التي تعكس مدى إدراكهم للواقع ، وإلمامهم بالمتغيرات والأحداث المهمة ، داخليا وإقليميا ودوليا ، كما يتخلل المؤتمر ، عروضا تقديمية مختلفة ، وعروض فنية يقدمها الشباب ، ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ختام المؤتمر ، بعض النماذج المتميزة من شباب الجامعات.
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