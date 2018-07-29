السيسي لـ«المصريين»: «خليكوا على العهد.. مينفعش تسيبوني في نص السكة»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه لم يكن هناك بد عن مسار الإصلاح بجوانبه كافة ، متابعا: «قلت لكم أنا مش هعمل ده لوحدي ، قولتوا إحنا معاك ، مينفعش كده تسيبوني في نص السكة».

وأضاف السيسي ، خلال كلمته في جلسة «اسأل الرئيس» ، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب ، الذي تستضيفه جامعة القاهرة ، اليوم الأحد: «خليكم على العهد والوعد معايا عشان مصر ، نكمل مع بعض السكة الصعبة ، أنا خايف على بلدي وأهلي وعلى 100 مليون مصري».

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وزاد السيسي ، قائلا: «لازم أخاف على اللي اتعمل، إحنا في المطلع النهائي لاستقرار الأمور تماما ، وإحنا بنضبط العوار في كل شيء» ، مؤكدا أن مصر سوف تكون في موضع آخر في 30 يونيو 2020.

والمؤتمر يحضره المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، فضلا عن وزراء ، ونواب في البرلمان ، وكبار قيادات الدولة ، وأكثر من 3 آلاف من شباب الجامعات ، والشخصيات العامة ، وأوائل الثانوية العامة ، وممثلين عن محافظات الجمهورية كافة.

وتشهد جلسات المؤتمر على مدار يومين ، أبرز القضايا والموضوعات الملحة ، المطروحة على أجندة الدولة المصرية ، حيث يشهد اليوم الأول من المؤتمر ، جلستي «استراتيجية بناء الإنسان المصري» و«استراتيجية تطوير التعليم» ، كما يشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، مناقشة سبل تطوير منظومة التأمين الصحي ، والتعرف على المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وفي ختام جلسات المؤتمر ، تأتي مبادرة «اسأل الرئيس» ، حيث تركز على أسئلة الشباب وأطروحاتهم ، التي تعكس مدى إدراكهم للواقع ، وإلمامهم بالمتغيرات والأحداث المهمة ، داخليا وإقليميا ودوليا ، كما يتخلل المؤتمر عروضا تقديمية مختلفة ، وعروضا فنية يقدمها الشباب ، ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ختام المؤتمر ، بعض النماذج المتميزة من شباب الجامعات.