أبرز قرارات السيسي في ختام مؤتمر الشباب.. 2019 عاما للتعليم

منذ 34 دقيقة أخبار مصر
أبرز قرارات السيسي في ختام مؤتمر الشباب.. 2019 عاما للتعليم
الرئيس السيسي خلال مشاركته في مؤتمر الشباب

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن العام 2019 ، سوف يكون عاما للتعليم في مصر ، حيث يشهد إطلاق المشروع القومي لتطوير نظام التعليم ، داخل جمهورية مصر العربية.

ويرصد موقع «مصر 365» ، أبرز ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ختام فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب ، الذي استضافته جامعة القاهرة ، اليوم الأحد ، وهي كالتالي:

1. تخصيص 20% من المنح التعليمية داخل وخارج مصر لمدة 10 سنوات.

2. إنشاء مركز لتدريب وتأهيل المعلمين والتعليم الفني طبقا للمعايير الدولية.

3. تكليف رئاسة الوزراء لربط الخطط والمشروعات البحثية في الجامعات ، باحتياجات الدولة والمجتمع.

4. إنشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم وفقل للمعايير الدولية.

5. عودة الأنشطة الرياضية والثقافية في الجامعات المصرية ، وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك

6. تكليف رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الدفاع ، بتبني مشروع الهوية في كل محافظة ، على أن يتم تطبيقه خلال رؤية شاملة ، تعرض عليه خلال 3 أشهر.

حضر المؤتمر المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، فضلا عن وزراء ، ونواب في البرلمان ، وكبار قيادات الدولة ، وأكثر من 3 آلاف من شباب الجامعات ، والشخصيات العامة ، وأوائل الثانوية العامة ، وممثلين عن محافظات الجمهورية كافة.

وشهدت جلسات المؤتمر على مدار يومين ، أبرز القضايا والموضوعات الملحة ، المطروحة على أجندة الدولة المصرية ، حيث يشهد اليوم الأول من المؤتمر ، جلستي «استراتيجية بناء الإنسان المصري» و«استراتيجية تطوير التعليم» ، كما يشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، مناقشة سبل تطوير منظومة التأمين الصحي ، والتعرف على المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وفي ختام جلسات المؤتمر ، جاءت مبادرة «اسأل الرئيس» ، حيث ركزت على أسئلة الشباب وأطروحاتهم ، التي تعكس مدى إدراكهم للواقع ، وإلمامهم بالمتغيرات والأحداث المهمة ، داخليا وإقليميا ودوليا ، كما يتخلل المؤتمر عروضا تقديمية مختلفة ، وعروضا فنية يقدمها الشباب ، ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ختام المؤتمر ، بعض النماذج المتميزة من شباب الجامعات.