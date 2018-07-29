أبرز قرارات السيسي في ختام مؤتمر الشباب.. 2019 عاما للتعليم

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن العام 2019 ، سوف يكون عاما للتعليم في مصر ، حيث يشهد إطلاق المشروع القومي لتطوير نظام التعليم ، داخل جمهورية مصر العربية.
ويرصد موقع «مصر 365» ، أبرز ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ختام فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب ، الذي استضافته جامعة القاهرة ، اليوم الأحد ، وهي كالتالي:
1. تخصيص 20% من المنح التعليمية داخل وخارج مصر لمدة 10 سنوات.
2. إنشاء مركز لتدريب وتأهيل المعلمين والتعليم الفني طبقا للمعايير الدولية.
3. تكليف رئاسة الوزراء لربط الخطط والمشروعات البحثية في الجامعات ، باحتياجات الدولة والمجتمع.
4. إنشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم وفقل للمعايير الدولية.
5. عودة الأنشطة الرياضية والثقافية في الجامعات المصرية ، وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك
6. تكليف رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الدفاع ، بتبني مشروع الهوية في كل محافظة ، على أن يتم تطبيقه خلال رؤية شاملة ، تعرض عليه خلال 3 أشهر.
حضر المؤتمر المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، فضلا عن وزراء ، ونواب في البرلمان ، وكبار قيادات الدولة ، وأكثر من 3 آلاف من شباب الجامعات ، والشخصيات العامة ، وأوائل الثانوية العامة ، وممثلين عن محافظات الجمهورية كافة.
وشهدت جلسات المؤتمر على مدار يومين ، أبرز القضايا والموضوعات الملحة ، المطروحة على أجندة الدولة المصرية ، حيث يشهد اليوم الأول من المؤتمر ، جلستي «استراتيجية بناء الإنسان المصري» و«استراتيجية تطوير التعليم» ، كما يشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، مناقشة سبل تطوير منظومة التأمين الصحي ، والتعرف على المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية.
وفي ختام جلسات المؤتمر ، جاءت مبادرة «اسأل الرئيس» ، حيث ركزت على أسئلة الشباب وأطروحاتهم ، التي تعكس مدى إدراكهم للواقع ، وإلمامهم بالمتغيرات والأحداث المهمة ، داخليا وإقليميا ودوليا ، كما يتخلل المؤتمر عروضا تقديمية مختلفة ، وعروضا فنية يقدمها الشباب ، ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ختام المؤتمر ، بعض النماذج المتميزة من شباب الجامعات.
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