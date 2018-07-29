أبرز قرارات السيسي في ختام مؤتمر الشباب.. 2019 عاما للتعليم

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن العام 2019 ، سوف يكون عاما للتعليم في مصر ، حيث يشهد إطلاق المشروع القومي لتطوير نظام التعليم ، داخل جمهورية مصر العربية.

ويرصد موقع «مصر 365» ، أبرز ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ختام فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب ، الذي استضافته جامعة القاهرة ، اليوم الأحد ، وهي كالتالي:

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1. تخصيص 20% من المنح التعليمية داخل وخارج مصر لمدة 10 سنوات.

2. إنشاء مركز لتدريب وتأهيل المعلمين والتعليم الفني طبقا للمعايير الدولية.

3. تكليف رئاسة الوزراء لربط الخطط والمشروعات البحثية في الجامعات ، باحتياجات الدولة والمجتمع.

4. إنشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم وفقل للمعايير الدولية.

5. عودة الأنشطة الرياضية والثقافية في الجامعات المصرية ، وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك

6. تكليف رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الدفاع ، بتبني مشروع الهوية في كل محافظة ، على أن يتم تطبيقه خلال رؤية شاملة ، تعرض عليه خلال 3 أشهر.

حضر المؤتمر المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، فضلا عن وزراء ، ونواب في البرلمان ، وكبار قيادات الدولة ، وأكثر من 3 آلاف من شباب الجامعات ، والشخصيات العامة ، وأوائل الثانوية العامة ، وممثلين عن محافظات الجمهورية كافة.

وشهدت جلسات المؤتمر على مدار يومين ، أبرز القضايا والموضوعات الملحة ، المطروحة على أجندة الدولة المصرية ، حيث يشهد اليوم الأول من المؤتمر ، جلستي «استراتيجية بناء الإنسان المصري» و«استراتيجية تطوير التعليم» ، كما يشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، مناقشة سبل تطوير منظومة التأمين الصحي ، والتعرف على المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وفي ختام جلسات المؤتمر ، جاءت مبادرة «اسأل الرئيس» ، حيث ركزت على أسئلة الشباب وأطروحاتهم ، التي تعكس مدى إدراكهم للواقع ، وإلمامهم بالمتغيرات والأحداث المهمة ، داخليا وإقليميا ودوليا ، كما يتخلل المؤتمر عروضا تقديمية مختلفة ، وعروضا فنية يقدمها الشباب ، ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ختام المؤتمر ، بعض النماذج المتميزة من شباب الجامعات.