تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 30 يوليو 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الإثنين ، الموافق 30 يوليو من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، والقاهرة ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الإثنين ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على السواحل الشمالية ، وجنوب الصعيد ، تكون متكاثرة على مدينتي حلايب وشلاتين ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار هناك ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة.

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، ما بين متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، بين متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الإثنين ، الموافق 30 يوليو من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

وسط الدلتا 24 34

الإسكندرية 25 31

بلطيم 26 32

مطروح 23 30

السلوم 22 29

سيوة 25 37

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

العريش 23 32

رفح 23 32

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 35

رأس سدر 25 36

نخل 19 36

نويبع 26 35

طابا 24 34

سانت كاترين 16 30

الطور 26 35

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 28 38

مرسى علم 29 37

الفيوم 25 35

بني سويف 25 36

المنيا 24 36

أسيوط 24 38

سوهاج 25 39

قنا 26 40

الأقصر 26 41

أسوان 27 41

أبوسمبل 28 40

الوادي الجديد 25 41

شلاتين 28 35

أبو رماد 28 34

رأس حدربة 29 33

حلايب 29 33