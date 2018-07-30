12 شابا كرّمهم السيسي في المؤتمر الدوري السادس.. تعرف عليهم

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كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ختام فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب ، الذي استضافته جامعة القاهرة على مدار يومين ، 12 من الشباب المميزين في مجالات مختلفة.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أسماء المكرمين في مؤتمر الشباب.

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1. أحمد صلاح السيد ، حاصل على المركز الثاني عالميا عن مشروع «كبد آمن» ، ضمن مشروعات الاتحاد الدولي لطلاب الطب لعام 2017 ، والحاصل على المركز الأول في مسابقة الطالب المثالي بجامعة المنصورة.

2. باسم إيهاب عبد العزيز عمر ، حاصل على المركز الأول في مسابقة Hack Budapest ، بشأن تحديات تحديات البرمجة التنافسية في استخدام الخوارزميات وهياكل البيانات ، وكيفية التعامل مع قواعد البيانات بالمجر ، وذلك بمشاركة 80 متسابقا من 20 دولة في العام 2017.

3. محمد عمر محمد خيري ، كُرّم لتفوقه في الدراسة منذ الصغر ، ‘حصل على المركز الأول في مسابقة «دوري المعلومات العلمية» على مستوى الجامعات المصرية ، وشارك في ملتقى شباب الجامعات المصرية الأول لمتحدي الإعاقة ، في جامعة المنيا.

4. إيمان راغب السيد ، رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ ، وهي أول طالبة في تاريخ الجامعات المصرية تفوز بهذا المنصب ، كما أنها الطالبة المثالية في الكلية والجامعة ، وممثل الطلاب بلجنة التعليم في البرلمان ، وعضو شرفي في نقابة المهندسين ، وعضو بجمعية المهندسين المدنيين ، وعضو بنموذج محاكاة مجلس الوزراء في الجامعة الأمريكية.

5. أحمد محمد سيد محمد ، اخترع طائرة دون طيار ، لاستخدامها في الاستطلاع واستصلاح الصحراء.

6. عمرو محمد أحمد الشريف ، له 7 براءات اختراع في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، وحصل على جائزة التميز والابتكار للطالب والباحث كأفضل مخترع ، وحصد شهادات تكريم في مسابقات الأبحاث والابتكارات والاختراعات ، فضلا عن مشاركته في أكثر من 35 مؤتمرا علميا وندوة ومعرض.

7. منى عماد محمد سعد ، حصلت على جائزة خاصة في الهندسة الكهربية في المسابقة العلمية لشركة إنتل ISEF ، واختيرت ضمن 6 طالبات للسفر لأمريكا ضمن برنامج تبادل طلابي ، وحصلت على منح دراسية في جامعات أمريكية مرموقة ، وفازت بالمركز الأول على الجامعات في المعرض العلمي بجامعة أسوان في العام 2016 ، وحصلت على المركز الثالث في مسابقة المعلومات بجامعة المنوفية من بين طلاب 11 جامعة.

8. جون شحاتة حنا جرجس ، الأول في النحت بمسابقة إبداع ، والأول في النحت بأسبوع شباب الجامعات الـ11 ، والثاني في الفنون التشكيلية «موزايك» بجامعة حلون.

9. منة الله عطا الله عن فريقي «ألكس إيجلز» و«ليكنس»، حيث فاز «ألكس» بدرع المركز الأول والميدالية الذهبية ، لأفضل تصميم وتقرير تقني في مسابقة نماذج الطائرات العالم «ريجولر كلاسيك» في كاليفورنيا ، متفوقا بذلك على أكثر من 75 فريقا من جامعات عالمية ، وفاز «ليكنس» ، بدرع المركز الأول والميدالية الذهبية ، لأفضل تصميم وتقرير تقني ، في مسابقة نماذج طائرات المساعدات الإنسانية «أدفانسيد كلاسيك» في كاليفورنيا.

10. محمود محمد ، عن فريق سباقات هندسة عين شمس ، حيث فاز الفريق بجائزة أفضل تكلفة وتصنيع عالميا فى الفئنة الأولى ، بمسابقة Formula Student UK العالمية لتصميم وصنع سيارات السباق في إنجلترا ، كما حصل على المركز الثاني عالميا في BLC الفئة الثانية.

11. محمد صبري طه ، عن فريقي MIA و«فورتيكس» ، حيث فاز الفريق بالمركز الثالث في نهائيات المسابقة الدولية للغواصات الآلية POV ، في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

12. منتصر بالله عبد الله ، عن طلاب كلية الهندسة في جامعة حلون ، حيث فاز فريقه بتصميم دراجة كهربائية ذكية ، تضم 5 أنظمة من ألياف الكربون وقابلة للطي.