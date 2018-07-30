تعرف على جداول تشغيل قطارات السكة الحديد في عيد الأضحى

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أعلنت هيئة سكك حديد مصر ، برئاسة المهندس أشرف رسلان ، انتهاء استعداداتها لعيد الأضحى المبارك ، حيث أعدت جدولا لتشغيل القطارات الإضافية ، التي سوف تدفع بها الهيئة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، إلى جانب قطارات جدول التشغيل اليومي الطبيعي.

ويرصد موقع «مصر 365» ، كل ما تريد معرفته ، عن جدول القطارات الإضافية ، ومواعيد رحلات القطارات الإضافية ، وموعد طرح مقاعدها للحجز ، في 12 نقطة كالتالي:

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1. قررت هيئة سكك حديد مصر ، تشغيل 26 قطارا إضافيا ، بينها 8 قطارات مكيفة ، والباقي عادي.

2. تشغيل قطارات إضافية ، بداية من يوم 15 أغسطس المقبل ، لمدة 17 ساعة يوميا ، حتى يوم 31 أغسطس 2018.

3. تهدف هيئة سكك حديد مصر ، من تشغيل القطارات الإضافية ، إلى استيعاب الإقبال الكبير على السفر ، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

4. طرح مقاعد القطارات الإضافية للحجز أمام الجمهور ، قبل موعد السفر بـ48 ساعة.

5. تشغيل القطارات الإضافية ، إلى جانب قطارات جدول التشغيل اليومي العادي.

6. يتم إضافة عربات ، فضلا عن قطارات جدول التشغيل اليومي الطبيعي.

7. تشمل القطارات الإضافية المكيفة:

ـ قطار رقم 1934 (القاهرة ـ أسوان) ، والذي يتم تشغيله بداية من 15 حتى 30 أغسطس المقبل ، ويخرج من القاهرة في تمام الساعة 20.15 ، ليصل أسوان في تمام الساعة 08.50 من صباح اليوم التالي.

ـ قطار رقم 1935 (أسوان ـ القاهرة) ، والذي يتم تشغيله بداية من 16 حتى 31 أغسطس المقبل ، ويخرج من أسوان في تمام الساعة 13.30 ، ليصل القاهرة في تمام الساعة 02.05 من صباح اليوم التالي.

ـ قطار قم 1936 (القاهرة ـ أسوان) ، والذي يتم تشغيله بداية من 15 حتى 30 أغسطس المقبل ، ويخرج من القاهرة في تمام الساعة 23.10 ، ليصل أسوان في تمام الساعة 11.45 من صباح اليوم التالي.

ـ قطار رقم 1937 (أسوان ـ القاهرة) ، والذي يتم تشغيله بداية من 16 حتى 31 أغسطس المقبل ، ويخرج من أسوان في تمام الساعة 18.20 ، ليصل القاهرة في تمام الساعة 07.00 من صباح اليوم التالي.

ـ قطار رقم 1938 (القاهرة ـ أسوان) ، والذي يتم تشغيله يوم 19 أغسطس فقط ، ويخرج من القاهرة في تمام الساعة 18.45 ، ليصل أسوان في تمام الساعة 07.20 من صباح اليوم التالي.

ـ قطار رقم 1939 (أسوان ـ القاهرة) ، والذي يتم تشغيله يوم 28 أغسطس فقط ، ويخرج من أسوان في تمام الساعة 13.50 ، ليصل القاهرة في تمام الساعة 02.20 من صباح اليوم التالي.

ـ قطار 1940 (الإسكندرية ـ أسوان) ، والذي يتم تشغيله يوم 19 أغسطس فقط ، ويخرج من الإسكندرية في تمام الساعة 21.40 ، ليصل أسوان في تمام الساعة 13.00 من ظهر اليوم التالي.

ـ قطار رقم 1941 (أسوان ـ الإسكندرية) ، والذي يتم تشغيله يوم 27 أغسطس فقط ، ويخرج من أسوان في تمام الساعة 21.30 ، ليصل الإسكندرية في تمام الساعة 13.25 من ظهر اليوم التالي.

8. القطارات الإضافية المميزة ، والتي تضم 4 قطارات مميزة ، تخرج في رحلات يومية بين القاهرة وأسوان ، بداية من 15 وحتى 31 أغسطس المقبل ، وهي كالتالي:

ـ القطاران رقما 2202 و2204 (القاهرة ـ أسوان) ، يخرجان من القاهرة على التوالي ، في تمام الساعة 09.15 و15.20. ويصلان أسوان على التوالي ، في تمام الساعة 22.20 و04.25.

ـ القطاران رقما 2203 و2205 (أسوان – القاهرة) ، يخرجان من أسوان على التوالي ، في تمام الساعة 08.50 و23.50 ، ويصلان القاهرة على التوالي ، في تمام الساعة 21.50 و13.55.

9. جدول القطارات الإضافية ، الذي يشمل 8 قطارات لأهالي النوبة ، تخرج من الإسكندرية والقاهرة حتى أسوان ، في رحلات ذهاب وعودة.

10. يتضمن الجدول الإضافي ، قطاران يخرجان في رحلة ذهاب وأخرى عودة ، لصالح نادي الجعافرة الرياضي (الإسكندرية ـ أسوان) ، والعكس ، في يومي 17 أغسطس و26 أغسطس.

11. قطاران يخرجان في رحلة ذهاب وأخرى عودة ، لصالح الاتحاد النوعي ، بين (القاهرة ـ أسوان) والعكس ، في يومي 17 أغسطس و24 أغسطس.

12. قررت هيئة السكة الحديد ، زيادة عدد القطارات الإضافية ، في حالة الضرورة أو الاحتياج.