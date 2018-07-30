إجراءات صرف الدم من منافذ وزارة الصحة

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يشدد المركز القومي لنقل الدم ، التابع لوزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة نهاد مسعد ، الرقابة على منافذ صرف الدم ، في القاهرة ومحافظات الجمهورية كافة ، لضمان وصوله إلى المرضى المستحقين.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 6 معلومات عن الإجراءات اللازمة ، لصرف الدم من المنافذ الرسمية ، وهي كالتالي:

1. طلب موقّع من طبيب ، يعمل في مستشفى حكومي ، أو مستشفى خاص بنقل الدم.

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2. يكون طلب نقل الدم ، مختوما بشعار المستشفى ، التي سوف يتم بها عملية نقل الدم.

3. يشترط وجود عينة ، توافق الدم المقرر صرفه ، مع فصيلة دم المريض.

4. يشترط منفذ صرف الدم ، الحصول على بطاقة الرقم القومي للمريض.

5. إذا كان المريض غير قادر على استلام الدم ، فيشترط أن يكون المستلم من أسرته ، ويملك بطاقة تثبت صلة القرابة.

6. تصرف الكميات المقررة بالأسعار الرسمية المدعمة.