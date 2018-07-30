6 معلومات عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص

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قال الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص وجزيرة كريت في الاتحاد الأوروبي ، له فوائد اقتصادية وسياسية ، حيث تسعى الوزارة في الوقت الحالي ، لإنهاء إجراءات الربط الكهربائي.

ولفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إلى أهمية مد كابل كهربائي بحري ، وما يحققه من فوائد لخطة مصر الإستراتيجية ، في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقةر، كما أن المشروع ، يساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية ، ويعزز الشراكة بين الثلاثة بين مصر وقبرص واليونان ، ويحقق مزايا لهم ، أخذا في الاعتبار التطورات الأخيرة في قطاع الطاقة ، وخاصة توقعات زيادة الطلب على إنتاج الطاقة الكهربائية ، وفقا للتنمية الحالية في قطاع الطاقة.

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ويقدم موقع «مصر 365» ، 6 معلومات عن مشروع الربط الكهربائي مع قبرص ، وأهميته لمصر ، وما سوف يساهم به ، في تحول مصر إلى محور للطاقة في العالم ، وهي كالتالي:

1. تستهدف مصر التحول إلى نقطة انطلاق للطاقة الكهربائية في العالم ، عن طريق مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا ، والتي تبدأ بالربط مع قبرص.

2. تلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، من الشركة القبرصية التي سوف تتولى تنفيذ مشروع الربط ، الدراسات الخاصة بالمشروع ، لتقييمها من قبل الجانب المصري.

3. تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، توقيع العقود الخاصة بالمشروع مع قبرص ، في شهر يوليو المقبل.

4. تتراوح قدرة مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص ، بين 2000 و3 آلاف ميجا وات.

5. يُحدد سعر الكيلو وات ساعة ، بالأسعار العالمية وبالعملة الصعبة ، وعلى 3 مستويات ، الأول في اوقات أدنى حمل ، والثاني في الحمل المتوسط ، والثالث سوف يكون بأعلى سعر ، وهو وقت ذروة حسب طبيعة كل دولة.

6. يتيح مشروع الربط الكهربائي مع قبرص ، الربط بين مصر و اليونان ، ثم باقي دول القارة الأوروبية ، لتتحول مصر إلى ناقل مهم للطاقة بالنسبة لأوروبا.