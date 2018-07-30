كيف استعدت مديرية الطب البيطري لعيد الأضحى المبارك؟

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أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ، برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محروس ، حزمة إجراءات من قبل مديريات الطب البيطري ، في المحافظات والإدارات التابعة لها ، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ويرصد موقع «مصر 365» ، الإجراءات التي أعلنتها مديرية الطب البيطري ، استعدادا لعيد الأضحى المبارك ، وهي كالتالي:

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1. تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة ، بأسواق بيع الماشية الحية والأغنام والماعز ، بهدف ضمان خلوها من أي مرض يمنع بيعها كـ«ضحية».

2. شن حملات على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم ، بهدف ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.

3. تكثيف أعداد اللجان البيطرية لدول العالم المختلفة ، بهدف تنويع مصادر استيراد اللحوم.

4. فحص الماشية واللحوم المستوردة ، في المحاجر البيطرية ، وذلك حتى دخولها إلى الأراضي المصرية.

5. إعلان حالة الطوارئ في 479 مجزر حوم ، في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

6. توفير وتأمين الأختام ، والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.

7. التنسيق بين مديرية الطب البيطري ، والجهات الأمنية في المحافظات المختلفة ، بهدف تأمين أعمال المجازر.

8. التنسيق مع مباحث التموين وإدارة التفتيش ط على منافذ بيع اللحوم ، بهدف التأكد من سلامة المعروض.

9. إلغاء الإجازات والراحات ، للأطباء العاملين في التفتيش ، بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ، وإدارات المجازر.

10. تجهيز غرف طوارئ في المديريات المختلفة ، للعمل على مدار 24 ساعة بنظام النوبتجية ، بهدف تلقي أى شكاوي من المواطنين ، وإبلاغ إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ، للتحقق من الشكاوى وحلها في أسرع وقت.