نص قرار التموين عن إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين من 1 أغسطس: الفئات المستحقة وعدد المواليد وضوابط وآليات الإضافة

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نص قرار التموين عن إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن وضع ضوابط بشأن إضافة المواليد الجديدة إلى بطاقات الدعم السلعي اعتباراً من الأول من شهر أغسطس القادم لعام 2018.

وقد أصدر الدكتور على المصيلحي قرار وزاري تحت رقم تسعة عشر بشأن العمل على وضع ضوابط وآليات لإضافة المواليد الجديد على بطاقات الدعم السلعي والتي سوف تبدأ من يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر أغسطس القادم 2018.

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نص قرار التموين عن إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

وقد تم إصدار القرار الوزاري عن الدكتور علي المصيلحي تحت رقم 19 لعام 2018، والصادر في تاريخ الثلاثين من شهر يوليو الجاري، والخاص بتحديد آليات وضوابط إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين، وكذلك الفئات المستحقة لذلك.

“توجيه وزاري رقم 19 لسنة 2018، صادر بتاريخ 30/7/2018، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل، وتفعيلاً لبرامج الحكومة، وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على فتح تسجيل المواليد التي لم يتمت إضافتهم إلى بطاقات ذويهم التموينية اعتباراً من مواليد عام 2005”.

“في إطار مشروع تنقية البطاقات الذكية الذي تشترك فيه وزارة التموين، ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك هيئة الرقابة الإدارية، وفي إطار عمل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية لوضع قواعد الاستهداف، وبناءاً على بيانات وزارة التضامن بوجود عشرين في المئة م مستحقي معاش الضمان الاجتماعي، وتكافل، وكرامة ليس لهم بطاقات تموين مع العمل إنهم يمثلون أكثر الفئات احتياجاً، وبناءاً على الطلبات التي سلمت للمكاتب أثناء فترة السماح بتدقيق البيانات، وكان بها طلبات لفئات أكثر احتياجاً، وتريد أن تضيف أبنائها، ولكن لم يمكن هناك قرار بذلك، وبناء على اعتماد الموازنة العامة للدولة لبنود دعم السلع التموينية، وكذلك الخبر”.

المادة الأولى من القرار الوزاري “المادة الأولى، القواعد العامة: يتم البدء في تلقي استمارات أداء الخدمة “إضافة مواليد” اعتباراً من الأول من شهر أغسطس لعام 2018 إلى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر، ولا يتجاوز عدد المواليد التي يتم إضافتهم على النظام عن 3 مواليد، إضافة المواليد من 1/1/ 2006، وحتى 31/21/ 2015″.

المادة الثانية من القرار الوزاري “المادة الثانية: الفئات المستهدفة لإضافة مواليدهم، الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وطبقاً لدخل الأسرة وفقا لما يلي:

المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي، والسادات، ومبارك، وتكافل، وكرامة.

الأرامل، والمطلقات، والمرأة المعيلة.

أصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة.

القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة، والباعة الجائلين، وعمال التراحيل، والسائقين، والمهنيون، والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن في حكمهم، والحاصلين على مؤهلات دراسية، ومازالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي، ودخل شهري بحد أقصى 2000 جنيهاً شهرياً.

أرباب معاشات العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص ودخل شهري بحد أقصى 2000 جنيهاً شهرياً”.

العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم، ودخل شهري بحد أقصى 2500 جنيهاً شهرياً.”

ضوابط وآليات إضافة المواليد لبطاقات الدعم السلعي

يتم ملء استمارات إضافة المواليد وذلك اعتباراً من الأول من شهر أغسطس لعام 2018 وحتى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر القادم لعام 2018، “أي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر”.

لا يتجاوز عدد المواليد الذي سوف يتم إضافتهم إلى بطاقات التموين عن ثلاثة أفراد فقط لا غير.

المواليد الذين سوف يتم إضافتهم على بطاقات التموين من مواليد الأول من يناير لعام 2006، وحتى مواليد الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لعام 2015.

الفئات المستحقة إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين

المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، ومعاش السادات، ومبارك، وتكافل، وكرامة.

الأرامل.

المطلقات.

المرأة المعيلة.

أصحاب الأمراض المزمنة.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

القصر الذين ليس لهم عائل، أو ليس لديهم دخل ثابت.

العمالة الموسمية، بموجب بحث اجتماعي عن دخلهم، ولا يزيد دخلهم عن 2000 جنيه مصري.

إضافة المواليد الجدد لأرباب المعاشات من العاملين بالقطاع العام، وقطاع الأعمال، والقطاع الخاص الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن 2000 جنيه مصري.

العاملين في القطاع العام أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، أو المؤمن عليهم بدل شهري لا يزيد عن 2500 جنيه شهري.

الأوراق والمستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

المادة الثالثة من القرار الوزارية قد تضمن الأوراق والمستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين وهي كالتالي “المادة الثالثة المستندات، قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الآتية، يتم تشكيل مجموعة عمل أو أكثر بكل مكتب تموين تكلف بالآتي:

تلقى استمارات أداء الخدمة المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في إضافة مواليد إلى بطاقتهم سارية المفعول حتى تاريخه، وليس بها خطأ وتبعاً للمحددات السابقة مرفق بها ما يلي:

بحث اجتماعي أو شهادة الدخل.

صورة الرقم القومي.

صورة شهادة الميلاد بشرط أن يكون من مواليد 1/1/2006، وحتى 31/12/2015.

مراجعة بيانات استمارات أداء الخدمة بواسطة مجموعة العمل مؤيدة بالمستندات، والتأكد من صحتها لجميع أفراد الأسرة سواء المستفيدين أو مطلوب إضافتهم.

إلا يتجاوز عدد المواليد المراد إضافتهم على البطاقات التموينية عن ثلاثة مواليد.

يتم التسجيل يومياً اعتباراً من الأول من شهر أغسطس وحتى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر 2018.

يتم استقبال أصحاب البطاقات التموينية الذكية الراغبين في إضافة أولادهم طبقاً للجدول الآتي:

الأسبوع الأولى (1/8 – 10/8/2018) حاملي البطاقات التموينية الذكية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين بـ (0).

الأسبوع الثاني (11/8 – 17/8/2018) حاملي البطاقات التموينية الذكية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين بـ (1).

الأسبوع الثالث (18/8 – 24/8/2018) حاملي البطاقات التموينية الذكية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين بـ (2).

الأسبوع الرابع (25/8 – 31/8/2018) حاملي البطاقات التموينية الذكية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين بـ (3).

الأسبوع الخامس (1/9 – 7/9/2018) حاملي البطاقات التموينية الذكية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين بـ (4).

الأسبوع السادس (8/9 – 14/9/2018) حاملي البطاقات التموينية الذكية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين بـ (5).

الأسبوع السابع (15/9 – 21/9/2018) حاملي البطاقات التموينية الذكية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين بـ (6).

الأسبوع الثامن (22/9 – 28/9/2018) حاملي البطاقات التموينية الذكية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين بـ (7).

الأسبوع التاسع (29/9 – 5/10/2018) حاملي البطاقات التموينية الذكية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين بـ (8).

الأسبوع العاشر (6/10 – 12/10/2018) حاملي البطاقات التموينية الذكية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين بـ (9).

على أن يتم خلال الأسبوع الحادي عشر والثاني عشر من 12/10/2018، وحتى 31/10/2018 تسجيل المتخلفين عن مواعيدهم ومراجعة ما تم تسجيله”.

المادة الرابعة من القرار الوزاري

“المادة الرابعة تنظيم العمل بالمكتب التمويني:

يسمح للمكاتب التموينية في حالة توافر عدد أفراد كافي العمل كفترة مسائية.

وفي حالة عدم توافر عدد أفراد كافي يتم إبلاغ المديرية التابع لها لإيجاد منفذ آخر”.

المادة الخامسة من القرار الوزاري

“المادة الخامسة قواعد الإدخال:

يتم التأكد من صحة كافة البيانات في البطاقة الأساسية قبل إضافة أي مواليد.

يتم تسجيل المواليد على النظام التي تقوم الشركات المنفذة بإتاحتها على الحاسب الآلي بالمكاتب التموينية”.

المادة السادسة من القرار الوزاري

“المادة السادسة مركز معلومات الإنتاج الحربي قيام مركز معلومات الإنتاج الحربي بحصر الأعداد التي تم مراجعتها والتأكد من صحتها، وإخطار الوزارة بها لاتخاذ القرار المناسب طبقاً للمحددات السابقة أسبوعياً”.

المادة السابقة من القرار الوزاري

“المادة السابعة، دورة العمل، ويتم إتباع دورة استخراج البطاقات التموينية من قيام المديرية باعتماد البيانات ثم اعتمادها من الوزارة ومراجعتها من وزارة الإنتاج الحربي، والتأكد من صحتها، وصحة الأرقام القومية، وتطابق البيانات مع بيانات بطاقة ذويهم المراد الإضافة عليها طبقاً للخطوات الآتية:

يقوم المواطن بملء استمارة أداء الخدمة بكافة بيانات البطاقة، وبيانات الأسرة وتقديمها لمكتب التموين.

يقوم موظف مكتب التموين باستلام استمارة أداء الخدمة من المواطن مرفق بها جميع المستندات المطلوبة وبعد التأكد من صحتها يتم تسجيلها دفترياً، وإعطاء المواطن الرقم الدفتري.

يقوم الموظف بتسجيل الطلب على تطبيق إدارة البطاقات.

يقوم التطبيق بالتأكد من صحة البيانات باستخدام قواعد التحقق:

في حالة عدم قبول التطبيق للطلب يتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمواطن، بالتوجه لمكتب التموين لتصحيح البيانات، ويتم تمييز البطاقة أنها تحت التصحيح، وتستمر هذا العملية حتى يتم تصحيح بيانات البطاقة.

في حالة قبول التطبيق للطلب يتمكن مركز معلومات الإنتاج الحربي من مراجعة قواعد الصرف (الرقم القومي، أرقام التليفون)، في حالة وجود خطأ يتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمواطن بالتوجه إلى مكتب التموين لتصحيح البيانات، ويتم تمييز البطاقة أنها تحت التصحيح، وتستمر هذه العملية حتى يتم تصحيح بيانات البطاقة.

يتم تجهيز ملفات الطباعة من قاعدة بيانات الطلبات من قبل (النظام) الإنتاج الحربي، وإرسالها إلى الشركات لتنفيذ الطباعة.

يتم تحميل الرقم السري، والكود الداخلي للبطاقات بعد الطباعة على قاعدة البيانات.

تقوم الشركات بتسليم البطاقات المطبوعة لمديريات التموين.

تقوم مديريات التموين بتسليم البطاقات للمكاتب التابعة لها.

يقوم موظف مكتب التموين بتسجيل عملية الاستلام على النظام.

عند استلام البطاقات المطبوعة، تحميل الأرقام السرية على النظام يتم إرسال رسالة للمواطن بالتوجه لاستلام البطاقة.

يقوم موظف مكتب التموين بتسليم المواطن البطاقة، وتسجيل العملية على النظام.

يقوم المواطن بإرسال رسالة بها رقم “1” على الرقم “91137” لاستلام الرقم السري للبطاقة وتفعيلها.

“المادة السابعة قيام الشركات المنفذة بإتاحة إمكانية إجراء تصحيح أو تعديل للأخطاء الموجودة بالبطاقات التموينية بواسطة المكاتب التموينية وتحت مسؤولية المواطن صاحب البطاقة بعد استيفائه للبيانات الصحيحة، والتوقيع على صحتها مرفقاً بها “صورة الرقم القومي، رقم تليفونه المحمول”.

المادة الثامنة من القرار الوزاري

“المادة الثامنة يعمل بهذا التوجيه الوزارية اعتباراً من يوم الأول من شهر أغسطس 2018، وزير التموين والتجارة الداخلية”.

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