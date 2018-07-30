تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء 31 يوليو 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الثلاثاء ، الموافق 31 يوليو من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الإثنين ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

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ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الثلاثاء ، الموافق 31 يوليو من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى 36 والصغرى 26 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 23 درجة.

مطروح: العظمى 30 والصغرى 23 درجة.