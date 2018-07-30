هل يحق للطلاب الراسبين في الدور الأول من الثانوية العامة التقدم لـ«كلية الشرطة»؟

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أعلنت كلية الشرطة ، فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسة في الكلية ، بداية من 24 يوليو الحالي ، وحتى يوم 13 أغسطس المقبل ، ومن يوم 28 يوليو الحالي ، حتى يوم 13 أغسطس المقبل ، لخريجي الجامعات «الضباط المتخصصين» ، وذلك ضمن الضوابط الواردة في القانون ، رقم 91 لسنة 1975 ، والخاص بإنشاء أكاديمية الشرطة ، وتعديلاته ، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 ، والخاص باللائحة الداخلية للأكاديمية ، وتعديلاته.

ويحق للطلاب الراسبين ، في الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة ، والذين لهم امتحان دور ثان ، التقدم لاختبارات المقاس والقدرات والقوام ، في كلية الشرطة ، ثم التوقف عن التقدم لباقي الاختبارات ، حتى إتمام الامتحانات وظهور نتيجة الدور الثاني.

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