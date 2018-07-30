نص كلمة الرئيس السيسي أثناء تدشين المركز التقني لخدمات ذوي الإعاقة

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اعلن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي “أكد أن الحكومة المصرية ستبذل المزيد من الجهد لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة يطلقون من خلالها العنان لإبداعاتهم وتمكنهم من التفاعل مع نواحي الحياة المختلفة”.

وأضاف “من هذا المنطلق أعلن عن تدشين مبادرة الإتاحة التكنولوجية للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، التي تهدف إلى تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على الخدمات المقدمة على مواقع إلكترونية عالية الإتاحة الإلكترونية والتكنولوجية للجهات الحكومية باستقلالية تامة والنافذ إلى المعلومات اللازمة بشكل ميسر”.

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وأشار الرئيس “كما أعلن عن إنشاء المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة كأول مركز من نوعه في إفريقيا، والذي يتيح استخدام التكنولوجيات المساعدة المناسبة كوسيط للتواصل عبر الهواتف لذوي صعوبات السمع والتخاطب”.

وأكمل الرئيس حديثه قائلاً “إيها السيدات والسادة أن ما رأيته اليوم يعبر وبكل ثقة عن اجتهاد عقول مبدعة تسعى لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، في مجال دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وانطلاقاً من حرص الدولة على انطلاق المهارات الشخصية والمعرفية لأبنائها”.

وقد أضاف الرئيس قائلاً “أعلن عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لأحد معايير الجودة والتدريب لتصبح الأكاديمية فيما بعد مركزاً إقليمياً لتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم العربي وإفريقيا من أجل بناء القدرات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال برامج تدريبية عالية الاتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى تأهيلهم من أجل الحصول على فرص عمل لائقة ومتنوعة، وتضمن لهم حرية الاختيار والاستقلالية في الأداء من أجل بيئة عمل مواتية”.

وأضاف الرئيس قائلاً “تقديم برامج تدريبية لتأهيل أفراد المجتمع من المتعاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة على استخدام تطبيقات التكنولوجيا المساعدة، تعمل ابتكار في مجال التكنولوجيا المساعدة، وأخيراً تنمية وتحفيز الابتكار لدى الأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وتوجه الرئيس بالشكر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة حيث قال “أبنائي الأعزاء من ذوي الاحتياجات الخاصة أتوجه لكم بالشكر والتقدير على رسائل الأمل التي بعثتموها اليوم في أنفسنا، وقدرتكم على التغلب على الصعاب التي تواجهكم وتحويلها إلى نقاط قوة، أعدكم بأنه أمام صبركم ومثابرتكم ستبذل الدولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها قصارى جهدها لإنجاز مشروعات مختلفة تساهم في توفير حياة كريمة لكم، وتطور قدراتكم الكامنة، لنؤكد سوياً أن قدرات هذا الوطن والتكامل بين أبنائهم هما الدافع القوي للانطلاق إلى المستقبل”.

وقد وجه الرئيس دعوة إلى الشعب المصري جاء فيها التالي “شعب مصر العظيم لتتضافر جهودنا جميعاً لتعزيز ثقافة حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتساعدهم على الاندماج الاجتماعي، كما أدعو وسائل الإعلام بتبني قضاياهم وأبرز قصص نجاحهم وتحفزهم على تخطي التحديات والتفوق في مختلف المجالات، تحيا مصر بشبابها المبدع، بعزيمة وإصرار أبنائها”.

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