تعرف على الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

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صرح الدكتور “على المصيلحى” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية ، صباح اليوم بشأن القرار رقم 19 لسنة 2018، والذي يخص إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، وذلك اعتباراً من 1-8-2018 وحتى 30-10-2018 ، بشرط أن لا يتجاوز عدد المواليد المراد إضافتهم عن 3 مواليد على البطاقة الواحدة.

كما حدد القرار الوزاري أعمار المواليد والتي من المقرر اضافتهم من أول يناير 2006، وحتى 31 ديسمبر 2015.

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أما بالنسبة للفئات الأولى المستحقة بهذا القرار فهم كالتالي:

أصحاب معاش الضمان الإجتماعي والسادات و تكافل وكرامة والسادات.

الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

القصر الذين ليس لهم دخل ثابت ووفاة والديهم.

العمالة الموسمية المؤقتة والباعة الجائلين، وعمال التراحيل، والمهنيون، والسائقون، والحرفيون أصحاب الأعمال الحرة على أن يكون الدخل بحد أقصى 2000 جنيها شهرياً.

الأشخاص العاطلين عن العمل.

الأشخاص الحاصلين على مؤهلات دراسية، وليس لديهم عمل وذلك بموجب بحث اجتماعي.

أصحاب المعاشات سواء أكان القطاع الحكومي أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصي 2500 جنيه شهرياُ.

العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص المؤمن عليه، بدخل شهري 2500 جنيه شهرياً.

وقد صرح الدكتور “مصطفي مدبولي” الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب إضافة المواليد على بطاقات التموين، ابتداء من شهر يوليو الماضي ، إلا أن وزير التموين قد صرح بتنفيذ القرار بداية من شهر أغسطس 2018 وحتى نهاية شهر أكتوبر 2018.

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