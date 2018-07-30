كل ما تريد معرفته عن ضوابط إضافة المواليد والجدول الزمني وموعد صرف المخصصات التموينية

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أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم الاثنين، عن موعد بدء تلقي استمارت اضافة المواليد على البطاقات التموينية، يأتي هذا وفقًا للقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2018، بالبدء في تلقي استمارات أداء خدمة (إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين)، والتي تبدأ اعتبارًا من بعد غدًا الأربعاء، الموافق الأول من أغسطس القادم، ويستمر حتى الواحد والثلاثين من أكتوبر 2018، بشرط ألا يتجاوز عدد المواليد المقرر إضافتهم على النظام عن 3 مواليد على البطاقة الواحدة.

وقد حدد القرار الوزاري، أعمار المواليد المقررة إضافتهم على البطاقات التموينية من الأول من يناير 2006 وحتى 31 ديسمبر 2015.

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وأشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم فتح باب إضافة المواليد للبطاقات التموينية لأسرهم، بداية من يناير عام 2006، لأن السابق عن هذا التاريخ، كان تم إضافتهم للمواليد في وقت سابق قبل غلق الباب، موضحًا أن جزء من المواليد تمت إضافتهم في عام 2014، بينما لم يتم إضافة البعض الآخر.

إضافة المواليد لمن لا يزيد دخلهم عن ألفين جنيه للمعاش أو مرتب 2500 جنيه

وعلق وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء اليوم الاثنين، أن فتح الباب لإضافة المواليد بالبطاقات التموينية، يستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بالمجتمع والأولى بالرعاية، وتشمل أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة والأرامل والمرأة المعيلة والعمالة غير المنتظمة والعمالة المنتظمة التي يصل معاشها حتى 2000 جنيه ومن يتقاضون أجورًا حتى 2500 جنيه.

واستطرد مصيلحي: «من يحصلون على معاش حتى 2000 جنيه، أو أجر حتى 2500 جنيه، ضمن المستهدفين من هذه الإضافة بجانب العاطلين الذين يطلب منهم عمل بحث اجتماعي بالشؤون الاجتماعية لإثبات حالتهم».

وأوضح وزير التموين ، أن البطاقات التي سيطبق عليها إضافة المواليد لابد أن تكون سارية، مشيرًا إلى تقسيم البطاقات على فترات زمنية متتابعة لتفادي التكدس متابعًا: «البطاقة التي يبدأ رقمها بصفر من جهة اليمين، يخصص لها الأسبوع الأول، والبطاقة التي يبدأ رقمها بواحد، يخصص لها الأسبوع الثاني، والبطاقة التي تبدأ برقم 3 يخصص لها الأسبوع الرابع، وهكذا، منعًا لتكدس المواطنين بمكات التموين».

وبين مصيلحي، أن الأوراق المطلوبة هي صورة بطاقة التموين والرقم القومي للوالد أو الوالدة وشهادات ميلاد الأبناء، مضيفًا أن الحد الأقصى لإضافة الأبناء هم 3 أبناء.

وطالب المواطنين أصحاب الحالة المعيشية الجيدة بعدم مزاحمة الفئات الأكثر احتياجًا في هذا الأمر، موضحًا أنه في حالة إضافة الفئات المستهدفة من المستحقين فقط فإن ميزانية الوزارة ستكون كافية ولن تحتاج زيادتها من الحكومة.

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن الدولة تدرك ضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى الفئات الأقل دخلًا وهذه دومًا هي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن بطاقات التموين لا بد أن تكون سارية لكي يتم إضافة المواليد إليها.

وأكد أنه قد لا تحتاج وزارة التموين إلى موازنة إضافية من الدولة لإضافة المواليد الجدد بعد استبعاد عدم المستحقين للدعم من المنظومة، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن عدد المتقدمين المستحقين للدعم وما سيتم استبعاده من المنظومة.

وقد وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، آليات لضبط منظومة إضافة المواليد الجديدة على البطاقات على أن يتم استقبال المواطنين فى مكاتب التموين اعتبارا من يوم الأربعاء أول اغسطس ولمدة 3 أشهر وفقا لتسلسل أرقام بطاقتهم التموينية لمنع الزحام فى مكاتب التموين.

كل هذه الإجراءات بصدد تنفيذ قرار، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 19 بشأن آليات وضوابط إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية اعتبارا من بعد غد الأربعاء، أول شهر أغسطس.

وتضمن القرار الذي قمنا بنشر تفاصيله، أن يتم البدء فى ملء استمارات إضافة المواليد بداية من أول شهر أغسطس وحتى 31/10/2018 بحيث لا يتجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقة التموين الواحدة عن 3 أفراد أما بالنسبة للمواليد الجديدة الذى سيتم إضافتهم على البطاقات هى مواليد من 1/1 /2006 وحتى 31/12/2015.

توقعات بإضافة 5 ملايين مولود على البطاقات

ويتوقع وزير التموين على مصيلحي، أن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجديدة ومن أصحاب البطاقات التموينية، يقدرون بنحو 5 ملايين مولود، هم المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والقصر الذى ليس لهم عائل أو دخل ثابت، والعمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعى بدخلهم وبحد أقصى 2000 جنيه.

تعرف على ضوابط وزارة التموين لإضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية

وضعت وزارة التموين ضوابط ومعايير كي يتم لصاحب البطاقة التموينية الاستفادة من قرار اضافة المواليد، حيث حددت مستحقي الدعم التمويني، وأحقية إضافة المواليد، لأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه، وكذلك العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهرى بحد أقصى 2500 جنيه على أن تقوم مديريات التموين بتشكيل مجموعة عمل أو أكثر بكل مكتب تموين لتلقى استمارات أداء الخدمة من المواطنين الذين يريدون إضافة المواليد إلى بطاقاتهم سارية المفعول حتى تاريخ الخدمة ودون أخطاء وطبقا للمحددات السابقة مرفق بها بحث اجتماعى أو شهادة توضح الدخل وصوره من بطاقة الرقم القومى وصوره من شهادة الميلاد بشرط أن يكون من المواليد الموضحة فى القرار الوزارى.

إرسال القرار لمكاتب التموين بالمحافظات لكى يبدأ التطبيق

وصرح المحاسب هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إنه تم إرسال القرار الوزاري الخاص بإضافة المواليد لجميع مكاتب التموين على مستوى المحافظة لبدء تنفيذه اعتبارا من بعد غدا الأربعاء، لافتا إلى أن اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، وافق على دعم مكاتب التموين العاملة بالمراكز والأحياء، من خلال الاستعانة بالمكلفين بأداء الخدمة العامة حيث يوجد 74 مكتب تموين بالمحافظة، لافتا إلى أن قرار إضافة المواليد وفق جدول المواعيد سيقلل الضغط على مكاتب التموين ومنع الزحام، حيث سيتم استقبال المواطنين على مراحل على أن يقوم كل صاحب بطاقة بالتوجه إلى مكتب التموين فى الأسبوع المحدد له وفقا لرقم بطاقته التموينية.

وفي نفس السياق، أكد مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم مخاطبة الشركات المنفذة لاستخراج بطاقات التموين الذكية لتعديل النظام الإلكترونى ليسمح باستقبال وتسجيل المواليد الجديدة على البطاقات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم إضافة ما يقرب من 5 ملايين جدد على بطاقات التموين، موضحًا أنه تم مخاطبة الشركات المنفذة لاستخراج بطاقات التموين الذكية لتعديل النظام الإلكترونى ليسمح باستقبال وتسجيل المواليد الجديدة على البطاقات، حيث أن النظام الإلكترونى للبطاقات كان لا يوجد به خدمة إضافة المواليد بمكاتب التموين، نظرًا لتوقف إضافة المواليد خلال الفترات الماضية.

الجدول الزمني لا ستقبال المواطنين لإضافة المواليد ببطاقات التموين

ينفرد موقع “مصر 365″ بنشر تقرير معلوماتي يحتوي على جدول زمني لمواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين وفقا لتسلسل ارقام بطاقتهم التموينية فى نقاط محددة..

1- سيتم استقبال المواطنين فى الأسبوع الأول ويبدأ أول أغسطس، حتى يوم 10 أغسطس لأصحاب البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين بصفر”0″ .

2- الأسبوع الثانى ويبدأ من يوم 11 أغسطس وحتى يوم 17 أغسطس، وسيتم استقبال أصحاب البطاقات التى تنتهى أرقام بطاقتهم من جهة اليمين برقم ” 1″.

3 – الأسبوع الثالث ويبدأ من يوم 18 أغسطس وحتى يوم 24 أغسطس وسيتم استقبال أصحاب البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم”2″.

4- الأسبوع الرابع ويبدأ من 25 أغسطس وحتى يوم 31 أغسطس، وسيتم استقبال أصحاب البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم “3”.

5- الأسبوع الخامس ويبدأ من يوم 1 سبتمبر وحتى يوم 7 سبتمبر، سيتم استقبال أصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم “4”.

6- الأسبوع السادس ويبدأ من يوم 8 سبتمبر وحتى يوم 14 سبتمبر، سيتم استقبال أصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم “5”.

7- الأسبوع السابع ويبدأ من يوم 15 سبتمبر وحتى يوم 21 سبتنمبر ويتم استقبال اصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم ” 6″.

8- الأسبوع الثامن من 22سبتمبر وحتى يوم 28 سبتمبر، ويتم استقبال اصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم “7 “.

9- الأسبوع التاسع ويبدأ من 29 سبتمبر وحتى يوم 5 أكتوبر، يتم استقبال اصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم “8 “.

10- الأسبوع العاشر ويبدأ من 6 أكتوبر وحتى يوم 12 أكتوبر ويتم استقبال اصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم “9”.

موعد صرف المخصصات التموينية للمواليد الجدد

أعلن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، إن إضافة المواليد على البطاقات التموينية يبدأ الأول من أغسطس المقبل وحتى منتصف أكتوبر من العام الجاري، مضيفًا أنه سيتم البدء في إجراءات صرف المقررات للمواليد في ديسمبر 2018.