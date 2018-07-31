مواطن يتقدم ببلاغ ضد القصر العيني.. تعرف على الأسباب

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أمرت “نيابة مصر القديمة” تحت رئاسة المستشار “محمد الطنباري” بتشريح جثمان مريض، وتم توجيه المهمة إلى مصلحة الطب الشرعي من أجل بيان تعرض جثمان المريض لسرقة “عضو القرنية” من عدمه بعد وفاته.

وتعود أحد الواقعة إلى اتهام أحد المواطنين لمستشفى القصر العيني القديم بسرقة أحد أعضاء جسد شقيقه بعد وفاته، حيث أن المريض كان يخضع للعلاج في “قسم الرعاية المركزة بمستشفى القصر العيني القديم”، في انتظار إجراء عملية قسطرة في القلب.

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وقد قام شقيق المريض المتوفي والذي يدعى “أحمد عبدالتواب” بتحرير محضر في قسم شرطة السيدة زينب، يتهم فيه مستشفى القصر العيني بسرقة قرنية شقيقة محمد عبدالتواب البالغ من العمر ثمانية وأربعين بعد وفاته، وحمل المحضر رقم 5505 لعام 2018.

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