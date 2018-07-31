حالة من الهلع والرعب تعرض لها أهالي سمنود.. تعرف على الأسباب

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رعب في قرية ميت عساس والتي تقع بالقرب من مركز سمنود التابعة لمحافظة الغربية، بسبب ظهور ثعبان كوبرا طولها حوالي متر، مما أدى إلى حالة من الهلع والرعب بين المواطنين.

وقد قام أحد من الأهالي باصطياد ثعبان الكوبرا خوفاً من الحاق الأذى بأحد الأهالي وقد تم وضع الثعبان في أحد البيوت الزجاجية.

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وقد أعلن عدد كبير من أهالي قرية ميت عساس أن السبب في ظهور مثل هذا النوع من الثعابين هو قيام أحد من مسؤولين الصرف والري بالمحافظة من ردم جزء كبير من المصارف العمومية الواصلة بين محافظتي الغربية والدقهلية طول فترة الأسابيع السابقة.

وهذا ما أدى إلى دفع الثعبان من هذا النوع من الظهور بعد أن تم رد جزء من المصارف بأكوام القمامة والمخلفات مما جعل مثل تلك الثعابين ليس لها مأوى لتظهر أمام الأهالي.

وقد أعلن رئيس مجلس ومدينة سمنود علاء الدين يوسف إلى ضرورة رفع حالة التأهب وفحص جميع الحالات وكذلك فحص جميع الأماكن التي قد ظهر بها الثعابين التابعة للقرية أو القرى المجاورة لها.

وقد بدأ علاء الدين يوسف بالتعاون والتنسيق مع قوات الحماية المدنية، ووكيل مديرية الصحة بمحافظة الغربية الدكتور عبدالقادر الكيلاني، ومدير الطب الوقائي الدكتور إيمان معتوق والذي أكدوا على وجود أمصال وكذل تحصينات سموم الثعابين بأقسام مستشفيات سمنود، والمحلة حفاظاً على أرواح المواطنين.

وقد أوضح قائلاً “أن هناك غرفة عمليات وطوارئ لمجلس المدينة ولكنا لم تتلقى أي شكاوى متعلقة بظهور إصابات بين صفوف المواطنين من عدمه”، وأكد أنه جاري فحص ما تردد من شائعات حول ظهور ثعابين داخل القرى بمحافظة الغربية خلال الساعات القليلة السابقة.

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