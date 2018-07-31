تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 31 يوليو 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 31 يوليو من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الثلاثاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، بين متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح من الطقس ، أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوحوارتفاع الموج فيه ، بين متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية شرقية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الثلاثاء ، الموافق 31 يوليو من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

وسط الدلتا 25 35

الإسكندرية 23 31

بلطيم 24 31

مطروح 23 30

السلوم 22 31

سيوة 25 38

بورسعيد 24 30

دمياط 24 29

العريش 21 32

رفح 21 32

الإسماعيلية 23 37

السويس 24 36

رأس سدر 27 33

نخل 18 37

نويبع 28 36

طابا 24 34

سانت كاترين 17 31

الطور 25 37

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 22 37

مرسى علم 29 36

الفيوم 26 37

بني سويف 26 37

المنيا 24 38

أسيوط 26 38

سوهاج 25 39

قنا 26 39

الأقصر 26 41

أسوان 27 42

أبو سمبل 29 40

الوادي الجديد 25 42

شلاتين 31 36

أبو رماد 30 35

رأس حدربة 31 33

حلايب 30 33