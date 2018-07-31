اليوم.. حجاج السياحة يتسلمون تأشيراتهم من القنصلية السعودية

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قال رئيس اللجنة العليا للحج ، ناصر تركي ، إن حجاج بيت الله الحرام ، يمكنهم استلام تأشيرات حجاج السياحة للعام الهجري 1439 ، اليوم الثلاثاء ، من القنصلية السعودية.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الإثنين ، أكد ناصر تركي ، أن استلام تأشيرات حجاج السياحة ، يأتي بعد انتهاء شركات السياحة ، من الإجراءات المعتادة ، والتي تتضمن معاينة السكن ، وتوثيق العقود ، موضحا ان التسليم ، سوف يتم وفقا لمواعيد سفر الوفود.

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رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ، ورئيس قطاع الشركات السياحية في وزارة السياحة ، مجدي شلبي ، أكد إصدار تأشيرات حجاج السياحة ، لسائقي الحافلات الناقلة لحجاج البرنامج البري ، وعددهم 600 سائق ، لافتا إلى أن وزارة الحج السعودية ، بذلت جهودا كبيرا ، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بإصدار التأشيرات ، والتواصل مع وزارة الخارجية ، وانتهت بالفعل من إجراءات إصدار التأشيرات للسائقين.

وأشاد مجدي شلبي ، بالجهود التي بذلها مسؤولون ، في وزارة الحج السعودية ، وتعاونهم المثمر والبناء مع اللجنة ، مؤكدا أن هذا التعاون ليس جديدا على المسؤولين في وزارة الحج السعودية ، لكنه استمرارا لشراكة العمل الناجحة بين الطرفين ، بهدف توفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام ، في المملكة العربية السعودية.