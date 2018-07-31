تفاصيل مشروع الهوية البصرية للأقصر.. فكرة شبابية عمرها عامين

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الفريق أول محمد زكي ، وزير الدفاع ، ببدء إجراءات تبني مشروع شابتين مصريتين ، هما ياسمين سليمان وغادة والي ، لإطلاق مبادرة «براند مصر» ، الخاصة بإنشاء هوية بصرية لمصر ، كما أعلن دعمه لمحافظة الأقصر ، لتنفيذ المشروع الجديد ، الذي تم الكشف عنه ، خلال فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب ، الذي استضافته جامعة القاهرة على مدار يومين ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، التفاصيل الكاملة لإطلاق مشروع الهوية البصرية في محافظة الأقصر ، الذي ينطلق تحت رعاية اللواء محمد بدر ، محافظ الأقصر ، والدكتور أشرف منصور ، رئيس الجامعة الألمانية في مصر.

1. فكرة المشروع «هوية بصرية لمصر» ، قائمة على تصميمات تناسب كل محافظة ، وكل حرفة أو قطاع داخل مصر.

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2. يهدف مشروع إنشاء هوية بصرية لمصر ، إلى الدعاية لمصر والترويج السياحي لها.

3. يشمل مشروع الهوية البصرية ، إعداد دليل زيارة متكامل لمصر ، لمدة 48 ساعة «ترانزيت».

4. بدأ مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر منذ فترة ، بالتعاون مع الجامعة الألمانية ، وذلك بهدف إظهار الأقصر بشكل شبابي عالمي جديد ، لدعم التاريخ والآثار الفرعونية ، التي تهم شباب مصر والعالم أجمع.

5. مشروع الهوية البصرية ، فكرة من شباب الجامعة الألمانية ، وبدأ في نوفمبر من العام 2016.

6. بدأ العمل في المشروع ، ووضع لوجو وأشكال محددة لمدينة الأقصر ، التي تعد أعظم مدينة أثرية في العالم ، بالألوان الحديثة المتطورة.

7. جار بناء وتدشين موقع إلكتروني ، لبناء الهوية البصرية لمحافظة الأقصر.

8. يساهم مشروع الهوية البصرية ، في تقديم الأقصر بشكل متطور ، يضاهي التطور في مختلف أنحاء العالم ، كنموذج لجذب الشباب ، والسعي للثبات في عملية التسويق ، وعدم تغيير اللوجو كل فترة كما كان في السابق.

9. نظمت الجامعة الألمانية في القاهرة ، مراسم إهداء مدينة الأقصر ، شهادة براءة حق استخدام حقوق الملكية الفكرية ، لدليل الهوية البصرية ، والشعار الجديد للأقصر.

10. شارك في تصميم شعار الأقصر الجديد ، أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التطبيقية والفنون. في الجامعة الألمانية.

11. صُمم الشعار بغرض خلق سمة شخصية جاذبة لمدينة الأقصر ، وحرص منفذي التصميم على احتفاظ مدينة الأقصر بهوياتها المصرية.

12. شارك أكثر من 300 خبير من الجامعة الألمانية في القاهرة ، من مصر وألمانيا ، في تطوير الأقصر بالكامل ، فضلا عن تنفيذ مشروعات في العمارة وموضوعات أخرى.

13. استغرق التصميم الجديد لشعار محافظة الأقصر ، 6 أشهر ونصف الشهر ، من أجل تنفيذه.

14. تستضيف الجامعة الألمانية في القاهرة ، الموقع الإلكتروني لمحافظة الأقصر ، بغرض تسويق المحافظة إلكترونيا لتقديم الخدمة ، حتى يتم الاتفاق على من يتسلم هذا الموقع.

15. أهدت الجامعة الألمانية في القاهرة ، محافظة الأقصر ، أنواع الخطوط التي اشترتها. حيث ستصبح خاصة بمحافظة الأقصر ، وستكون أول محافظة عملت عن طريق بحث علمي ، واستفتاء للهوية البصرية للتسويق السياحي.

16. صُمم الشعار الجديد لمحافظة الأقصر ، ليمثل الجوانب الرئيسية للمدينة ، وهو مستوحى من المعتقدات والرموز الفرعونية القديمة.

17. شارك في إعداد مشروع الهوية البصرية للأقصر ، نحو 500 طالب في المراحل الدراسية المتقدمة ، وجميعهم من الجامعة الألمانية في القاهرة.

18. يقدم الموقع الإلكتروني لمحافظة الأقصر ، المعلومات الخاصة عن المحافظة الأثرية ، والخدمات المتوافرة بها ، من «مستشفيات ، فنادق ، مزارات ، أنشطة ، ومطاعم» وغيرها من الخدمات.

19. الموقع الإلكتروني لمحافطة الأقصر ، سوف يكون بـ3 لغات ، هي «العربية ، الإنجليزية ، والصينية».

20. اللواء محمد بدر ، محافظ الأقصر ، أكد أن إشراف القوات المسلحة على المشروع مستقبلا ، سوف يزيده ثقلا ، وسينتهي في أسرع وقت.