5 معلومات عن هيئة الرعاية الصحية.. مسؤولة عن أداء خدمات التأمين الصحي الشامل

Advertisements

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ، في محافظة بورسعيد ، حيث يقدم المشروع الجديد حزمة من الخدمات للمواطن المصري ، بينها القضاء على قوائم الانتظار للمرضى في الجراحات ، والتدخلات الطبية الحرجة خلال 6 أشهر ، فضلا عن إطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية ، وذلك بإجمالي 47 مستشفى في محافظات الجمهورية كافة ، والتي تتبع وزارة الصحة والسكان ، والمستشفيات الحكومية.

وتتولى 3 جهات مختلفة ، بينها هيئة الرعاية الصحية ، تأدية خدمات التأمين الصحي الشامل ، ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، دور هيئة الرعاية الصحية ، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

Advertisements

1. تنشأ هيئة عامة ، تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية ، لها شخصيتها الاعتبارية وموازنة مستقلة ، وتكون تحت إشراف الوزير المختص بالصحة ، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

2. للهيئة أن تنشئ فروعا لها في جميع محافظات الجمهورية ، ويصدر بنظام العمل بها واختصاصاتها في القاهرة ، قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون الهيئة العامة للرعاية الصحية ، أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.

3. تتولى هيئة الرعاية الصحية ، تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بمستوياتها كافة ، الأولية والثانوية والثلاثية ، داخل أو خارج المستشفيات ، وذلك للمؤمن عليهم داخل مصر ، عن طريق منافذ تقديم الخدمة ، التابعة لهيئة التأمين الصحي ، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون ، والجهات التابعة لوزارة الصحة ، التي تضم تدريجيا لنظام التأمين الصحي الشامل ، بعد تأهيلها ، طبقا لمعايير الجودة والاعتماد ، التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة.

4. تتولى هيئة الرعاية الصحية ، إجراء فحص طبى شامل لكل مرشح ، للتحقيق من لياقتة صحيا ونفسيا لأداء عمله ، وذلك قبل تسلمه عمله ، وفقا لقواعد السلامة والصحة المهنية ، وتراعي هيئة الرعاية الصحية في إجراءات الفخص ، طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.

5. تتولى هيئة الرعاية الصحية ، فحص المؤمن عليهم ، المعرضين للإصابة بمرض مهني ، وذلك بشكل دوري ، وتكون هيئة الرعاية الصحية ، هي المسؤولة عن تحديد المعرضين للإصابة. بأحد الأمراض المهنية ، بعد أداء مقابل الخدمة ، الذي تحدده هيئة الرعاية الصحية ، عن كل مؤمن عليه تفحصه ، على أن يتحمل صاحب العمل ، مقابل تقديم الخدمة ، ويلتزم بسداده لهيئة الرعاية الصحية ، خلال 10 أيام من تاريخ مطالبتها به.