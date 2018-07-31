طريقة تسجيل المواليد في بطاقات التموين

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قال وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، إن الفئات المستهدفة من منظومة التموين ، وإضافة المواليد على بطاقات التموين ، هي الأسر الأولى بالرعاية ، ومن بينهم «المرأة المعيلة ، أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي ، أصحاب المهن غير الدائمة ، وأصحاب المعاشات حتى 2000 جنيه ، والموظف بعقد حتى 2500 جنيه».

وخلال مؤتمر صحفي ، عقد اليوم في مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أضاف الدكتور علي المصيلحي ، أن تقسيم المستحقين للتموين إلى فئات ، جاء بعد دراسات كبيرة جدا ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أن الوزارة لن تسمح بزيادة الدعم أو إضافة المواليد لمن لا يستحق.

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ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية ، إلى أن المواطن بإمكانه تصحيح بياناته بنفسه ، عن طريق موقع «تحيا مصر» ، ومن الممكن أن تساعده الوزارة في إتمام الأمر.

وزاد الدكتور علي المصيلحي: «لدينا مكاتب لا تليق بتقديم الخدمة للمجتمع ، ولدينا خطة لتطويرها ، لكن المكاتب سوف تعمل في استلام الأوراق» ، متابعا: «الناس اللي هتيجي في الأسبوع الأول لإضافة المواليد ، باعتبار الأربعاء والخميس تجربة ، وهنشتغل في البطاقات اللي أولها من على اليمين صفر ، وهي بطاقات شبه منظمة بعد تحليلنا للأمر».

وتابع الدكتور علي المصيلحي ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، قسّمت المجتمع بناء على رقم البطاقة ، كي لا يذهب المواطنين في وقت واحد ، لافتا إلى أن بعض المكاتب سوف تعمل دورتين ، وسوف تستقبل من يطلب إضافة المواليد على بطاقات التموين ، مضيفا: «اللي بطاقته هتنتهي بصفر هيروح يسجل ، وياخد معاه أوراقه اللازمة لإضافة المواليد ، والمواطن هياخد نموذج من المكتب وهيملأ البيانات فيها ، وهو نموذج موجود مسبقا في المكاتب ، وموجود في ظهر النموذج الأوراق المطلوبة ، وهيقدمه للموظف في المكتب والموظف هيراجع ، عشان تتم إضافة المواليد».

واستطرد وزير التموين والتجارة الداخلية: «يجب كتابة البيانات بشكل قابل للقراءة ، وبدقة في هذه الأوراق ، على أن يتم تسجيل البيانات في دفتر في المكتب ، ويأخذ المواطن إيصال موجود في آخر النموذج بعد أخذ رقم من الموظف ، ثم بعد ذلك يتم تسجيل البيانات على الحاسب الآلي ، والتأكد من الرقم القومي قبل إدخالها في الأجهزة ، وهذا الأمر متاح حاليا في الوزارة لتصحيح الخدمة ، وأي خطأ في البيانات ، سوف يتم استدعاء المواطن لتصحيحه ، من أجل إتمام عملية إضافة المواليد بنجاح».

وأضاف الدكتور علي المصيلحي ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، نسّقت مع شركة الرسائل ، لاستقبال الرسائل من جميع التليفونات ، وقد تتكفل الوزارة بدفع ثمن الرسالة ، بعدها سوف يتم التواصل مع المواطنين عن طريق الرسائل ، وإرسال رسالة له ، بالتوجه لمكتب التموين ، بهدف تصحيح البيانات الخاصة بإضافة المواليد على بطاقات التموين ، أو غير ذلك ، عن طريق رقمه المسجل في الأوراق.