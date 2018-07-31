وزير التموين يعلن عدد المواليد المتاح للإضافة على كل بطاقة

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قال وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، إن الوزارة لن تضيف أكثر من 3 مواليد على بطاقات التموين ، موضحا أنه طالب مكاتب التموين في محافظات الجمهورية كافة ، باستلام جميع الأوراق التي يتقدم بها المواطنين ، كي يكون لدينا قاعدة بيانات كاملة.

وخلال كلمته في مؤتمر صحفي ، عقد اليوم الثلاثاء في مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أضاف الدكتور علي المصيلحي ، أن الفئات التي سوف تضاف على بطاقات التموين ، من العام 2006 حتى العام 2015 ، موضحا أن الأحفاد سوف يتم إضافتهم ، على بطاقات الجد أو الأب والأم إذا كان لديهم بطاقات ، كما أن أي مواليد قبل العام 2006 لها شأن آخر ، طبقا للقرار.

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وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنه حتى اللحظة ، سوف يتم عمل استثناء للفئات الأولى بالرعاية التي ليس لديها بطاقات ، وذلك بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي ، لإصدار البطاقات دون إرهاق أصحابها.

ولفت الدكتور علي المصيلحي ، إلى أنه لن يتم إضافة مواليد ، على بطاقة بها أخطاء ، ويجب مراجعة البيانات ، والأخطاء سوف يتم تصحيحها عن طريق المواطنين ، وسوف يتم كشف الألعاب الموجودة في البطاقات.

وزاد وزير التموين والتجارة الداخلية ، قائلا إن هناك أرقام قومية تستخدم بشكل مكرر ، وهذا يتم وقفه بشكل فوري ، كما أن المواطن مسؤول عن ذلك ، ويجب عليه أن يساعد الوزراة ، من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه.

كما طالب الدكتور علي المصيلحي ، المواطنين ، بتقديم بيانات جميع أفراد الأسرة ، لإعطاء الوزارة قاعدة بيانات ، على أن تُضاف المواليد بعدد 3 مواليد فقط.