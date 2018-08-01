اليوم.. بدء صرف المعاشات لـ7.6 مليون مواطن بقيمة 12.7 مليار جنيه

منذ 43 دقيقة أخبار مصر
اليوم.. بدء صرف المعاشات لـ7.6 مليون مواطن بقيمة 12.7 مليار جنيه
الزيادة في معاشات يوليو 2018

كلّفت وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتورة غادة والي ، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي ، باتخاذ ما يلزم من إجراءات ، لبدء صرف معاشات شهر أغسطس ، بداية من اليوم الأربعاء ، لـ7.6 مليون مستحق للصرف ، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 12.7 مليار جنيه ، كما وجّهت الوزيرة كذلك ، بتيسير عمليات الصرف ، وضمان انتظام صرف المعاشات ، من المنافذ المختلفة التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي بيان صحفي عنها ، اليوم الأربعاء ، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن المعاشات التي تصرف من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعي ، وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف ، وذلك بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه ، تستحق الصرف اعتبار من اليوم الأربعاء ، ومتاح لهم الصرف كذلك ، من ماكينات الصرف الآلية  ATM ، وأيضا من منافذ الصرف في مكاتب التأمينات ، والمعاشات المحولة على بنك ناصر الاجتماعي ، ومكاتب البريد ، وعدد المستحقين 3.5 مليون قائما بالصرف ، وذلك بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف ، اعتبارا من يوم 5 أغسطس الحالي.

وأضافت الدكتورة غادة والي ، أنه من المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك ، وعددها 1.5 مليون قائما بالصرف ، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه ، اعتبارا من يوم 9 أغسطس الحالي.

رئيس الصندوق العام والخاص ، الدكتور سامي عبد الهادي ، قال إن الهيئة تضم أكثر من 500 منطقة ومكتب تأميني ، تعمل في خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم ، وتُصرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، ويبدأ باقي أصحاب المعاشات والمستفيدين ، صرف مستحقاتهم من البنوك ومكاتب البريد المختلفة.