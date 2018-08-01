اليوم.. بدء صرف المعاشات لـ7.6 مليون مواطن بقيمة 12.7 مليار جنيه

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كلّفت وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتورة غادة والي ، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي ، باتخاذ ما يلزم من إجراءات ، لبدء صرف معاشات شهر أغسطس ، بداية من اليوم الأربعاء ، لـ7.6 مليون مستحق للصرف ، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 12.7 مليار جنيه ، كما وجّهت الوزيرة كذلك ، بتيسير عمليات الصرف ، وضمان انتظام صرف المعاشات ، من المنافذ المختلفة التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي بيان صحفي عنها ، اليوم الأربعاء ، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن المعاشات التي تصرف من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعي ، وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف ، وذلك بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه ، تستحق الصرف اعتبار من اليوم الأربعاء ، ومتاح لهم الصرف كذلك ، من ماكينات الصرف الآلية ATM ، وأيضا من منافذ الصرف في مكاتب التأمينات ، والمعاشات المحولة على بنك ناصر الاجتماعي ، ومكاتب البريد ، وعدد المستحقين 3.5 مليون قائما بالصرف ، وذلك بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف ، اعتبارا من يوم 5 أغسطس الحالي.

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وأضافت الدكتورة غادة والي ، أنه من المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك ، وعددها 1.5 مليون قائما بالصرف ، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه ، اعتبارا من يوم 9 أغسطس الحالي.

رئيس الصندوق العام والخاص ، الدكتور سامي عبد الهادي ، قال إن الهيئة تضم أكثر من 500 منطقة ومكتب تأميني ، تعمل في خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم ، وتُصرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، ويبدأ باقي أصحاب المعاشات والمستفيدين ، صرف مستحقاتهم من البنوك ومكاتب البريد المختلفة.