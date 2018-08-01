الإسكان تطرح 18590 وحدة “إسكان اجتماعى حر” للحجز بداية من الأحد المقبل

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، سوف تفتح باب الحجز لعدد ـ18590 وحدة “إسكان اجتماعى حر”، للحجز، موزعة فى 12 محافظة، بداية من يوم الأحد الموافق 12/8/2018 وحتى يوم الأربعاء 5/9/2018.

وأوضح مدبولي، أن الوحدات المطروحة بالمحافظات والمدن الجديدة، فى مراحل الانتهاء من التنفيذ، بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف + صالة – كاملة التشطيب)، لافتًا إلى أن كراسات الشروط الخاصة بالوحدات ستكون متاحة للشراء في مكاتب البريد فى المدن والمراكز بداية من يوم الأحد الموافق 5/8/2018 وحتى نهاية وقت التقديم.

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وأكدت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن التخصيص لهذه الوحدات المطروحة سوف يكون بأولوية الحجز على الموقع الإلكترونى، بعد سداد مقدم الحجز بأحد مكاتب البريد المميكنة.

وعن شروط التقديم للحجز، قالت المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه يشترط ألا يقل سن الحاجز عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز، وأن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، مشيرة إلى أن سعر الوحدة كاملة التشطيب طبقاً للأسعار المذكورة بكراسة الشروط، ويتم البيع عن طريق السداد الفورى نقداً بدون فائدة، أو عن طريق السداد بالتقسيط مع احتساب فائدة، وعند سحب مقدم الحجز سيتم خصم 1% من ثمن الوحدة طبقاً لكراسة الشروط.

وأوضحت مى عبدالحميد، أن الوحدات المطروحة موزعة كالتالى: فى محافظة القاهرة، 168 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، وفى محافظة الإسكندرية، 1732 وحدة بمدينة برج العرب الجديدة، وفى محافظة الفيوم، 903 وحدات بطامية، و1140 وحدة بهوارة، وفى محافظة المنيا، 437 وحدة بمطاى، وفى محافظة أسيوط، (2145 وحدة بمدينة أسيوط الجديدة، 285 وحدة بأبنوب، و407 وحدات بساحل سليم، و803 وحدات بمنقباد، و432 وحدة بالبدارى)، وفى محافظة سوهاج، 1100 وحدة بمدينة سوهاج الجديدة، و900 وحدة بحى الكوثر.

كما سيتم طرح 405 وحدات بمدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا، وفى محافظة الأقصر، 4229 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، وفى محافظة أسوان، 910 وحدات بكوم أمبو، وفى محافظة البحر الأحمر، 86 وحدة بالقصير، و142 وحدة بمرسى علم، وفى محافظة مطروح، 333 وحدة بالحمام، و65 وحدة بسيدى عبدالرحمن، وفى محافظة البحيرة، 1968 وحدة بوادى النطرون.​