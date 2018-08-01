7 خدمات مهمة ومؤثرة تقدمها هيئة الطاقة الذرية

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تتولى هيئة الطاقة الذرية ، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، التي يرأسها الدكتور محمد شاكر ، تنفيذ 7 خدمات مؤثرة ومهمة ، في العديد من القطاعات والهيئات.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، الخدمات التي تقدمها هيئة الطاقة الذرية ، وهي كالتالي:

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1. تفحص هيئة الطاقة الذرية السلع المستوردة من الخارج.

2. تتولى هيئة الطاقة الذرية ، تعقيم المستلزمات الطبية والصيدلانية.

3. تعمل هيئة الطاقة الذرية ، على تقليل الحمل الميكروبي في الأغذية ، مثل التوابل والأعشاب الطبية.

4. تتولى هيئة الطاقة الذرية ، إجراء القياسات والتحاليل للعينات من خلال المعامل المركزية.

5. تعمل هيئة الطاقة الذرية ، على التخلص من النفايات المشعة والمصادر المشعة المغلقة.

6. تتولى هيئة الطاقة الذرية ، قراءة كروت التعرض الإشعاعي TLD.

7. تتكفل هيئة الطاقة الذرية ، بتقديم الخدمات الاستشارية لشركات البترول والمستشفيات.