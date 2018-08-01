حقيقة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي بالمنيا

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أعلن “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” التابع لمجلس الوزراء المصري، نفيه لبعض من الأنباء التي قد تم ترددها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي وذلك في محافظة المنيا.

وقد أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأنه قد قام بالتواصل مع “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية” والتي نفت تماماً تلك الأخبار، وأكدى على صحة وسلامة وأمان مياه الشرب في محافظة المنيا وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

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وأكدت الوزارة أن مياه الشرب بمحافظة المنيا لم تختلط قط مع مياه الصرف الصحي بالمحافظة، وقد أوضحت الوزارة قد قامت فور تردد تلك الأنباء بتشكيل لجنة من شركة مياه الشرب، ومديرية الصحة بمحافظة المنيا من أجل التحقق من صحة تلك الواقعة.

وقد قامت تلك اللجنة بأخذ عينات من “مياه الشرب” ليتم إرسالها على الفور إلى معامل الصحة، ومعامل شركة المياه لتحليل لتلك المياه ومعرفة مدى صحة تلك الأنباء.

وقد أوضحت وزارة الإسكان، أن نتائج عينات المياه في محافظة المنيا قد أثبتت مطابقة المياه للمعايير الصحية الآمنة، وعدم وجود أي شوائب في مياه الشرب.

وأضافت الوزارة: أنه لا يمكن من الناحية العملية أن تختلط مياه الشرب الموجودة داخل شبكة مغلقة تحت ضغط كبير، وعلى عمق قليل مع مياه الصرف الصحي الموجودة داخل شبكة انحدار بالجاذبية، وعلى أعماق أكبر من شبكات مياه الشرب، وبدون أي ضغوط.

وأضافت الوزارة، أنها تقوم بمراقبة المياه المنتجة من قبل محطات مياه الشرب من خلال أنظمة خاصة للمراقبة وهي نظام المراقبة والتقويم، وهو نظام التشغيل بمعرفة معامل المحطة التي تقو بأخذ عينات من مراحل المعالجة والمياه النهائية المنتجة كل ساعتين وتحليلها داخل المحطات، والعمل على ضبط عملية معالجة المياه.

وأضافت وزارة الإسكان، أن نظام مراقبة الجودة على نظام إمداد مياه الشرب يقوم تبعاً لخطط وكذلك برامج زمنية من أجل جمع وتحليل العينات من المحطات وكذلك الخزانات والشبكات التي يتم إعدادها على مستويين.

وأضافت الوزارة، أن المستوى الأول على للرقابة على المياه يأتي على مستوى الفرع من خلال المعمل الرئيسي لمياه الشرب بالفرع، والثاني على مستوى الشركة بمعرفة الإدارتين العامتين للمعامل المركزي ومراقبة الجودة.

وأكدت الوزارة: أن الشركة القابضة والجهات الصحية، والرقابية والمتمثلة في جهاز تنظيم مياه الشرب، ومديرية الصحة، وجهاز شؤون البيئة هي من تتولى الرقابة على جودة المياه.

وأوضحت وزارة الإسكان أنها لا تدخر أي جهد من أجل العمل على تحسين الخدمات المقدمة إلى جموع المواطنين في إطار حرصها على “الصحة العامة لجموع المواطنين” في جمهورية مصر العربية، والعمل على تأدية واجبها ورسالتها تجاه الشعب المصري.

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