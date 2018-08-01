مكاتب التموين تستقبل المواطنين الراغبين في إضافة المواليد بداية من اليوم

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بدأت مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية، منذ صباح اليوم الأربعاء، في استقبال المواطنين لبدء إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية،علمًا بأن عدد المواليد الجدد المتاح إضافته لكل بطاقة هو 3 مواليد فقط، وستستمر مكاتب التموين في استقبال المواطنين الراغبين في اضافة المواليد داية من اليوم الموافق 1 أغسطس وحتى 31 أكتوبر المقبل.

وكان وزير التموين، الدكتور على المصيلحى، قد أصدر قرارًا وزاريًا، منذ عدة أيام يعرض الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجديدة من أصحاب البطاقات التموينية، وهم المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة، والقٌصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت، هذا بالإضافة لأصحاب الأعمال الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعى يوضح دخلهم الشهري ويشترط أن يكون بحد أقصى 2000 جنيه.

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كذلك تطرق القرار الوزاري الذي أصدره ” المصيلحي”، إضافة المواليد لأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه، وكذلك العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهرى بحد أقصى 2500 جنيه، على أن تقوم مديريات التموين بتشكيل مجموعة عمل أو أكثر بكل مكتب تموين لتلقى استمارات أداء الخدمة من المواطنين الذين يريدون إضافة المواليد إلى بطاقاتهم سارية المفعول حتى تاريخ الخدمة، ودون اخطاء وطبقا للمحددات السابقة مرفق بها بحث اجتماعى أو شهادة توضح الدخل وصورة من بطاقة الرقم القومى وصورة من شهادة الميلاد، بشرط أن يكون من المواليد الموضحة فى القرار الوزارى.

وأكد مصدر بوزارة التموين أنه منعًا للتكدس، سيتم استقبال المواطنين أصحاب البطاقات الذكية لإضافة أبنائهم على البطاقات فى مكاتب التموين وفقا لجدول زمني اعتمدته الوزارة وتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام أمس الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، وزير التموين على المصيلحي بمقر الوزارة؟.

حيث سيتم استقبال المواطنين فى الأسبوع الأول من المده المقررة وهى 1 أغسطس وحتى يوم 10 أغسطس، لأصحاب البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين بصفر “0” والأسبوع الثانى من يوم 11 أغسطس وحتى يوم 17 أغسطس، سيتم استقبال أصحاب البطاقات التى تنتهى أرقام بطاقتهم من جهة اليمين برقم ” 1″ والأسبوع الثالث ويبدأ من يوم 18 أغسطس وحتى يوم 24 أغسطس استقبال أصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم”2″.

والأسبوع الرابع ويبدأ من 25 أغسطس وحتى يوم 31 أغسطس سيتم استقبال أصحاب البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم “3” والأسبوع الخامس ويبدأ 1 سبتمبر وحتى يوم 7 سبتمبر سيتم استقبال أصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم “4” والأسبوع السادس ويبدأ من يوم 8 سبتمبر وحتى يوم 14 سبتمبر سيتم استقبال أصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم “5”.

والأسبوع السابع ويبدأ 15 سبتمبر وحتى يوم 21 سبتمبر ويتم استقبال أصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم ” 6″ والأسبوع الثامن من 22 سبتمبر وحتى يوم 28 سبتمبر ويتم استقبال أصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم “7”والأسبوع التاسع ويبدأ من 29 سبتمبر وحتى يوم 5 أكتوبر يتم استقبال أصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم “8”، والأسبوع العاشر ويبدأ من 6 أكتوبر وحتى يوم 12 أكتوبر ويتم استقبال أصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم “9”.