تعرف على أعداد رحلات الحج المقرر تسييرها اليوم للأراضي المقدسة

Advertisements

أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير رحلتين اليوم الموافق الأربعاء من “ترانزيت” لمثل حجاج باماكو بدولة مالي، وبانكوك إلى أراضي المملكة العربية السعودية من أجل تأدية مناسك الحج لموسم عام 1439 هـ.

وقد أكدت مصادر مطلعة في شركة مصر للطيران أن الشركة قد قامت بتسيير رحلة تحت رقم ستمائة وخمسة وتسعين من أجل نقل حوالي مائتين وثمانية وستين حاج لدولة مالي، إلى جانب تسيير رحلة طيران أخرى تحت رقم ستمائة وواحد وسبعين من أجل نقل مائة وأربعين حاج من بانكوك.

Advertisements

وتأتي تلك الخطوات من ضمن الدور الريادي لشركة مصر للطيران لخدمة القاهرة الإفريقية، ومن المتعين أن تقوم الشركة بتسيير تسعة رحلات جوية أخرى من “مطار القاهرة الدولي” إلى كلاً من المدينة المنورة ومطار جدة من أجل نقل ألف وخمسمائة وخمسين حاج.

وسوف يتم تسيير ثلاثة رحلات جوية من مطار “برج العرب” من أجل نقل خمسمائة وسبعين حاجاً من حجاج قرعة جنوب سيناء، وشمال سيناء، ومحافظة الإسكندرية، والغربية، والبحيرة، وبعثة وزارة الصحة والسكان، وبعثة وزارة الداخلية، وتضامن بعثة المؤسسة.

أقرا المزيد الخميس.. حجاج الجمعيات الأهلية يغادرون إلى الأراضي المقدسة