بالخطوات.. استخراج «بحث اجتماعي» لإضافة المواليد على بطاقات التموين

بدأت مكاتب التموين في محافظات الجمهورية كافة ، اليوم الأربعاء ، استقبال المواطنين الراغبين في إضافة المواليد ، على البطاقات التموينية الخاصة بهم ، وفقا لما قررته وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي.
وتنتهي عملية إضافة المواليد على بطاقات التموين. في نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي 2018 ، وذلك بعد تقديم الأوراق اللازمة لإضافة المواليد ، والتي من بينها «بحث اجتماعي».
ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، خطوات استخراج بحث اجتماعي ، لإضافة المواليد على بطاقات التموين ، وهي كالتالي:
1. اذهب لأقرب مكتب للتضامن الاجتماعي لجهة سكنك ، لتقديم استمارة طلب البحث الاجتماعي بعد ملئها.
2. ارفق المستندات التالية مع استمارة البحث الاجتماعي ، وهي كالتالي:
– صورة من بطاقة الرقم القومي.
– بحث في الشؤون الاجتماعية ، مختوما بشعار الجمهورية ، أو مفردات مرتب ، لمن يعمل بأي من القطاعين العام أو الخاص ، بحيث لا يزيد راتب العامل في القطاع الحكومي عن 2500 جنيه ، وألا يزيد راتبه في القطاع الخاص عن 2000 جنيه.
– رقم الموبايل لصاحب البطاقة ، أو أي فرد من أفراد الأسرة.
– إيصال كهرباء حديث.
– طابع تأمينات.
– خطاب من جهة العمل.
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