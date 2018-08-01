بالخطوات.. استخراج «بحث اجتماعي» لإضافة المواليد على بطاقات التموين

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بدأت مكاتب التموين في محافظات الجمهورية كافة ، اليوم الأربعاء ، استقبال المواطنين الراغبين في إضافة المواليد ، على البطاقات التموينية الخاصة بهم ، وفقا لما قررته وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي.

وتنتهي عملية إضافة المواليد على بطاقات التموين. في نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي 2018 ، وذلك بعد تقديم الأوراق اللازمة لإضافة المواليد ، والتي من بينها «بحث اجتماعي».

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ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، خطوات استخراج بحث اجتماعي ، لإضافة المواليد على بطاقات التموين ، وهي كالتالي:

1. اذهب لأقرب مكتب للتضامن الاجتماعي لجهة سكنك ، لتقديم استمارة طلب البحث الاجتماعي بعد ملئها.

2. ارفق المستندات التالية مع استمارة البحث الاجتماعي ، وهي كالتالي:

– صورة من بطاقة الرقم القومي.

– بحث في الشؤون الاجتماعية ، مختوما بشعار الجمهورية ، أو مفردات مرتب ، لمن يعمل بأي من القطاعين العام أو الخاص ، بحيث لا يزيد راتب العامل في القطاع الحكومي عن 2500 جنيه ، وألا يزيد راتبه في القطاع الخاص عن 2000 جنيه.

– رقم الموبايل لصاحب البطاقة ، أو أي فرد من أفراد الأسرة.

– إيصال كهرباء حديث.

– طابع تأمينات.

– خطاب من جهة العمل.