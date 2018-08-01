وزير النقل عن الخط الأول لمترو الأنفاق: سيعود شابا

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وقّع المهندس هشام عرفات ، وزير النقل والمواصلات ، اليوم الأربعاء ، بروتوكول تعاون لتحديث الخط الأول لمترو الأنفاق ، مع الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، وذلك بحضور المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وبعد توقيع البروتوكول ، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، الدكتورة سحر نصر ، إن الحكومة وقعت اتفاقية بقيمة 205 ملايين يورو ، وهي عبارة عن حزمة تمويل لتحديث مترو الأنفاق ، وذلك بالتعاون مع 3 شركاء في القارة الأوروبية.

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أما وزير النقل والمواصلات ، المهندس هشام عرفات ، فأكد أن الخط الأول لمترو الأنفاق ، سوف يعود «شابا» ، لافتا إلى أن البروتوكول ، يهدف إلى تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق ، عن طريق تحديث البنية الأساسية للخط بالكامل.

وقال المهندس هشام عرفات ، إن هناك مليون ونصف المليون راكب يوميا ، يستخدم الخط الأول لمترو الأنفاق ، خلال فصل الشتاء ، بينما يستخدمه في فصل الصيف ، نحو 900 ألف راكب.