قرار جديد من «التموين» بشأن إضافة المواليد

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قال وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، إن الوزارة سوف تستثني الفئات الأولى بالرعاية ، من التي لا تمتلك بطاقات تموينية ، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، وذلك بغرض إصدار البطاقات التموينية ، دون إرهاق أصحابها.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأربعاء ، قال الدكتور علي المصيلحي ، إن الوزارة لن تسمح بإضافة أكثر من 3 مواليد على البطاقة الواحدة ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أنه وجّه مكاتب التموين في محافظات الجمهورية كافة ، باستلام جميع الأوراق من المواطنين ، كي يكون لدى الوزارة ، قاعدة بيانات كاملة.

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ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية ، إلى أن الفئات التي سوف تضاف على بطاقات التموين ، من العام 2006 حتى العام 2015 ، موضحا أن الأحفاد سوف يتم إضافتهم على بطاقات الجد أو الأب والأم ، إذا كان لديهم بطاقات ، كما أن أي مواليد قبل العام 2006 ، سيكون لها شأن آخر طبقا للقرار الوزاري.

وأكد الدكتور علي المصيلحي ، أن الوزارة لن تضيف أي مواليد ، على البطاقات التي بها أخطاء ، لافتا إلى أهمية مراجعة البيانات جيدا ، وأن كل الأخطاء سوف يتم تصحيحها من خلال المواطنين ، وسيتم كشف الألعاب الموجودة في البطاقات.

وزاد وزير التموين والتجارة الداخلية ، قائلا إن هناك أرقام قومية تستخدم بشكل مكرر ، ما يستلزم وقف هذا الأمر بشكل فوري ، متابعا: «المواطن هو اللي مسؤول عن ده ، ولازم يساعد الوزارة في وصول الدعم لمستحقيه».

كما طالب الدكتور علي المصيلحي ، المواطنين ، بتقديم بيانات أفراد الأسرة كافة ، لإعطاء الوزارة قاعدة بيانات كاملة ، على أن يتم إضافة 3 مواليد فقط ، على كل بطاقة.