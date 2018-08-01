الحكومة تنتهي من خطة لتأمين المناطق الأثرية.. وأجهزة GBS في الحافلات السياحية

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انتهت الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، من وضع خطة برنامج متكامل ، لتأمين المناطق السياحية والأثرية ، فضلا عن تأمين تحركات الأفواج السياحية ، وتقديم الدعم الفني لمنظومة المراقبة بالكاميرات للمقاصد السياحية ، إضافة إلى تعميم تركيب أجهزة GBS ، في الحافلات السياحية.

وبحسب خطة العمل التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب ، تستهدف الحكومة التوسع في منح تأشيرة الدخول الإلكترونية ، فضلا عن إنشاء منظومة إلكترونية ، للربط بين وزارتي الداخلية والسياحة ، إضافة إلى تكثيف الحملات الأمنية في المناطق السياحية والأثرية ، لضبط المتسولين والباعة الجائلين ، وبائعي السلع التذكارية السياحية دون ترخيص.

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كما تسعى الحكومة كذلك ، إلى وضع برنامج مُؤمن ومُحدث ، بهدف ربط فنادق الجمهورية كافة ، لتسجيل بيانات النزلاء ، فضلا عن تطوير شبكة الاتصالات اللاسلكية للفروع الجغرافية ، التابعة للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار على مستوى الجمهورية ، لرفع كفاءتها وتحقيق سرعة الاتصال ، إضافة إلى تغطية المناطق السياحية بسيارات نجدة مجهزة ، لتحقيق وجود أمني مكثف في هذه المناطق.