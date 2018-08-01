الحكومة تنتهي من خطة لتأمين المناطق الأثرية.. وأجهزة GBS في الحافلات السياحية

منذ 35 دقيقة أخبار مصر
الحكومة تنتهي من خطة لتأمين المناطق الأثرية.. وأجهزة GBS في الحافلات السياحية

انتهت الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، من وضع خطة برنامج متكامل ، لتأمين المناطق السياحية والأثرية ، فضلا عن تأمين تحركات الأفواج السياحية ، وتقديم الدعم الفني لمنظومة المراقبة بالكاميرات للمقاصد السياحية ، إضافة إلى تعميم تركيب أجهزة GBS ، في الحافلات السياحية.

وبحسب خطة العمل التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب ، تستهدف الحكومة التوسع في منح تأشيرة الدخول الإلكترونية ، فضلا عن إنشاء منظومة إلكترونية ، للربط بين وزارتي الداخلية والسياحة ، إضافة إلى تكثيف الحملات الأمنية في المناطق السياحية والأثرية ، لضبط المتسولين والباعة الجائلين ، وبائعي السلع التذكارية السياحية دون ترخيص.

كما تسعى الحكومة كذلك ، إلى وضع برنامج مُؤمن ومُحدث ، بهدف ربط فنادق الجمهورية كافة ، لتسجيل بيانات النزلاء ، فضلا عن تطوير شبكة الاتصالات اللاسلكية للفروع الجغرافية ، التابعة للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار على مستوى الجمهورية ، لرفع كفاءتها وتحقيق سرعة الاتصال ، إضافة إلى تغطية المناطق السياحية بسيارات نجدة مجهزة ، لتحقيق وجود أمني مكثف في هذه المناطق.