مدبولي يوجّه بتعيين مساعدين للوزراء من الشباب الأكفاء

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كلّف رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندس مصطفى مدبولي ، أعضاء حكومته بتعيين معاونين ومساعدين له ، من الشباب الأكفاء ، مؤكدا وجود آلية تنظم هذا الأمر ، وتتيح وجود معاونين ومساعدين لأعضاء الحكومة من الشباب أصحاب الكفاءات.

وخلال اجتماع الحكومة ، الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسته ، قال المهندس مصطفى مدبولي ، إن التجربة أثبتت مدى الفائدة ، التي تحققها الاستعانة بمعاونين أكفاء ، للعمل في كل وزارة.

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ووجّه رئيس الحكومة كذلك ، بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة ، والالتزام بتعيين نسبة الـ5% من العاملين من ذوي الإعاقة.

بدورها ، قالت الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن اللائحة التنفيذية انتهت ، وذلك بالاستعانة بأكثر من وزارة ، وسوف توزع اليوم الأربعاء على الوزراء ، لاستيفاء ملاحظات الوزارات كافة ، تمهيدا اعرضها أمام مجلس الوزراء ، واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.