رئيس الحكومة عن توصيات مؤتمر الشباب: أصبحت مهام للجميع

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أشاد المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، بالتنظيم المتميز للمؤتمر الوطني السادس للشباب ، الذي استضافته جامعة القاهرة على مدار يومين ، وذلك خلال اجتماع الحكومة ، الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة.

وقال رئيس مجلس الوزراء ، خلال اجتماع الحكومة ، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب ، والتي تضمنتها توصيات المؤتمر ، أصبحت مهام للحكومة ، توزع على كل وزارة أو جهة بحسب للتخصص ، موضحا أن الحكومة ، سوف تبدأ إجراءات المتابعة ، وتقديم تقرير واف بشأن تنفيذ التوصيات.

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وأضاف المهندس مصطفى مدبولي ، أن توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تضمنت إعلان العام 2019 عاما للتعليم ، فضلا عن إطلاق المشروع القومي لتطوير نظام التعليم المصري الجديد ، وإنشاء هيئة لاعتماد جودة التعليم الفني والتقني ، ومركزا لتدريب معلمي ومدربي ومدققي التعليم الفني الجديد ، طبقا للمعايير الدولية.

كما شملت التوصيات كذاك ، تكليف رئيس مجلس الوزراء ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ، بهدف ربط الخطط والمشروعات البحثية في الجامعات المصرية ، باحتياجات الدولة والمجتمع ، إضافة إلى تكليف الجامعات المصرية ، بإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الدولة.