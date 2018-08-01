7 شائعات نفتها الحكومة خلال 5 أيام

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نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء ، 7 شائعات انتشرت خلال الـ5 أيام الماضية.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، الشائعات التي نفتها الحكومة ، وهي كالتالي:

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1. منح جامعات مصرية شهادات مزورة لطلاب كويتيين.

2. إلغاء الحكومة مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات.

3. إجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ، تنتقص من حقوق الزوجة.

4. تأخر تسليم كتب النظام التعليم الجديد للمدارس.

5. تراجع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تطبيق عقوبة الغش على لجان «ولاد الأكابر».

6. اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي في المنيا.

7. طرح البنك المركزي المصري ، ورقتي نقد من فئة 500 جنيه و1000 جنيه.