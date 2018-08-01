اتفاقية بين «البريد» و«الإحصاء» لتخصيص رقم كودي لكل مبنى في مصر

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وقّعت هيئة البريد المصرية ، اليوم الأربعاء ، اتفاقية تعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء ، بهدف استثمار التعداد السكاني الذي تم مؤخرا ، وذلك بحضور المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، الدكتورة هالة السعيد ، قالت في مؤتمر صحفي ، عقد اليوم الأربعاء في مقر مجلس الوزراء ، إن الاتفاقية تنص على أن تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ممثلة في هيئة البريد ، عمل رقم كودي لكل مبنى في مصر ، عن طريق قاعدة البيانات في مصر.

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