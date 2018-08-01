اتفاقية بين «البريد» و«الإحصاء» لتخصيص رقم كودي لكل مبنى في مصر

منذ 53 دقيقة أخبار مصر
اتفاقية بين «البريد» و«الإحصاء» لتخصيص رقم كودي لكل مبنى في مصر
مصطفى مدبولي

وقّعت هيئة البريد المصرية ، اليوم الأربعاء ، اتفاقية تعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء ، بهدف استثمار التعداد السكاني الذي تم مؤخرا ، وذلك بحضور المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، الدكتورة هالة السعيد ، قالت في مؤتمر صحفي ، عقد اليوم الأربعاء في مقر مجلس الوزراء ، إن الاتفاقية تنص على أن تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ممثلة في هيئة البريد ، عمل رقم كودي لكل مبنى في مصر ، عن طريق قاعدة البيانات في مصر.

 