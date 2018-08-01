الحكومة: مهلة 6 أشهر للمستثمرين السياحيين في الأقصر وأسوان لسداد مستحقات الدولة  

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أعلن مجلس الوزراء المصري ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، اليوم الأربعاء ، موافقته على مد المهلة الممنوحة للمستثمرين السياحيين ، في محافظتي أسوان والأقصر ، والخاصة بسداد مستحقات الدولة لمدة 6 أشهر إضافية ، تنتهي في يوم 31 سبتمبر من العام الحالي 2018.

وتضمن القرار ، الذي وافقت عليه الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء ، على منح محافظة جنوب سيناء ، دفع 50% من المستحقات عليها خلال تلك الفترة ، كما أعلن مجلس الوزراء ، أن قراره يأتي في إطار اهتمام الدولة ، بدعم قطاع السياحة ، وبذل الجهود لإعادة النهوض بقطاع السياحة ، وتحقيق معدلات أكبر.

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