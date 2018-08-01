بالصور.. ظهور القرش الحوتي المسالم بالغردقة

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كشفت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر، أنه تبين ظهور القرش الحوتى المسالم جنوب الغردقة، لافتة إلى أنه شوهد بواسطة بعض الغواصين الذين حرصوا على التقاط صورًا معه.

ومن جانبه قال حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحرى بالبحر الأحمر، فى بيان له أنه تلقى إخطارًا من مجموعة من الغواصين وأصحاب لنشات سياحية عن رصدهم للقرش الحوتى جنوب الغردقة، وأن الغواصين بمشاركة عدد من السياح قاموا بممارسة الغوص بجانبه

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وأوضح حسن فؤاد الطيب الخبير فى مجال الغوص والتدريب ورئيس جمعية الانقاذ البحري، أن هذا القرش يجلب البهجة فى نفوس الزائرين من السائحين ويعطى إنطباعا بالأمن والأمان والبيئة النظيفة للأحياء البحرية بمياه البحر الأحمر.

وقال إن ظهور هذا القرش الحوتي يعطي مؤشرًا طيبًا كذلك لجلب السياح لزيارة البحر الأحمر، حيث إن له محبين وعشاقا من كل بلاد العالم لرغبتهم فى الغوص والسباحة بالقرب منه وإلتقاط صور تذكارية معه.

وأكد الطيب فى بيان أصدرته جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر، أن القرش الحوتى كائن بحرى مسالم وأنه صديق للإنسان وليس خطرًا على الإطلاق وهو من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض .

وأشار إلى أن جمعية الإنقاذ البحرى ستقوم بمتابعة القرش الحوتى كي لا يعتدى عليه أحد من قبل الصيادين حتى يكون فى مأمن من الصيد الجائر ومراقبة تحركاته داخل المياه الإقليمية وحتى لا يضل الطريق ويعلق بالمناطق الضحلة .

وأكد الطيب أن هذا القرش رغم انه عملاق الحجم إلا أنه مسالم وليس من أكلة أو مهاجمي الإنسان أو الحيوان، إلا أنه فقط يفتح فمه لتلقى الأسماك الصغيرة جدًّا والطحالب ويقوم بفلترة غذائه، حيث يجمع الهوائم البحرية عندما تدخل إلى فمه مع الماء ثم يطرد الماء من خياشيم خاصة وعددها خمسة ويبقي على الغذاء من الأسماك الصغيرة والهوائم ثم يبتلعها دفعة واحدة.

وقال الطيب إن طول سمكة القرش الحوتي يبلغ 50 قدما ويصل وزنه الى 15 طنا ويعتبر اكبر سمكة في العالم، ويستطيع أخذ كمية من الماء مقدارها 1500 جالون وطردها كل ساعة وذلك عند جمعه لطعامه.

وأضاف قائلا إن “فك القرش الحوتي يتكون من 300 صفا من الأسنان الصغيرة جداً كل صف به مئات من الأسنان ويستطيع الغواصون القرب منه والتقاطه والتصوير معه”، مشيرا إلى ان وجوده ضرورى للبيئة البحرية ويجب حمايته من الصيادين.